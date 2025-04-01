"Укрнафта" снизила чистую прибыль почти на 8 млрд грн

" Укрнафта " в 2024 году получила 16,38 млрд грн чистой прибыли, что на 7,6 миллиарда меньше, чем в 2023 году.

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Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.

По его словам, "Укрнафта" второй год подряд увеличивает добычу нефти и газа, увеличивает продажи нефтепродуктов и увеличивает свою рыночную долю в секторе АЗК.

"Crowe Erfolg завершила независимый международный аудит "Укрнафты". По результатам 2024 года чистая прибыль составляет 16,38 млрд грн. Каждая цифра подтверждена официальной отчетностью", – подчеркнул Корецкий.

Отметим, в 2023 году "Укрнафта" получила 24 млрд грн чистой прибыли по сравнению с убытком в 1,1 млрд грн в 2022 году.

Про "Укрнафту"

ПАО "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность компании: — разведка, добыча и реализация нефти и газа — подготовка нефти и газа — предоставление нефтепромышленных сервисных услуг — управление сетью АЗК. Акционеры ПАО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины. Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрнафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.

Напомним, в первом полугодии 2024 года "Укрнафта" провела ряд капитальных ремонтов скважин и получила почти 5,3 тысяч тонн дополнительной добычи нефти.

"Укрнафта" на протяжении 2024 года существенно нарастила объемы бурение новых скважин, пробурив 32 тыс. м, что на 280% больше чем в 2023 году.

А в 2025 году "Укрнафта" планирует пробурить около 30 новых скважин.