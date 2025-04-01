"Укрнафта" зменшила чистий прибуток майже на 8 млрд грн

"Укрнафта" у 2024 році отримала 16,38 млрд грн чистого прибутку, що на 7,6 мільярда менше, ніж у 2023 році.

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Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, "Укрнафта" другий рік поспіль збільшує видобутку нафти та газу, нарощує продажі нафтопродуктів та підвищує свою ринкову частку в сегменті АЗК.

"Crowe Erfolg завершила незалежний міжнародний аудит "Укрнафти". За результатами 2024 року чистий прибуток складає 16,38 млрд грн. Кожна цифра підтверджена офіційною звітністю", - підкреслив Корецький.

Зауважимо, у 2023 році "Укрнафта" отримала 24 млрд грн чистого прибутку порівняно зі збитком в 1,1 мільярда грн у 2022 році.

Про "Укрнафту"

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.Основна діяльність компанії:- розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу- підготовка нафти і газу- надання нафтопромислових сервісних послуг- управління мережею АЗК. Акціонери ПАТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України. Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року"Укрнафта" провела низку капітальних ремонтів свердловин та отримала майже 5,3 тисячі тонн додаткового видобутку нафти.

"Укрнафта" впродовж 2024 року року суттєво наростила обсяги буріння нових свердловин, пробуривши 32 тис. м, що на 280% більше, ніж у 2023 році.

А у 2025 році "Укрнафта" планує пробурити близько 30 нових свердловин.