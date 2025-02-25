"Укрнафта" протягом минулого року збільшила обсяги буріння на 280%

ПАТ "Укрнафта" впродовж 2024 року року суттєво наростила обсяги буріння нових свердловин, пробуривши 32 тис. м, що на 280% більше, ніж у 2023 році. У планах на 2025 рік розробка 30 нових свердловин.

Про це повідомив очільник "Укрнафти" Сергій Корецький.

За його даними, пробурено десять нових свердловин. Всі вони успішні і мають дебіт вищий за прогнозний. В четвертому кварталі 2024 року і зараз знаходяться на різних стадіях реалізації ще дванадцять свердловин.

Крім того, "Укрнафта" запустила амбітну програму буріння та інтенсифікацій на одному з наймолодших родовищ компанії. Буріння здійснюється власними верстатами, у складних гірських умовах. Всього у планах на 2025 рік розробка 30 нових свердловин.

У 2024 році компанія дослідила 600 квадратних кілометрів 8 родовищ та площ за допомогою 3D сейсморозвідки, а також придбала перший спецдозвіл на аукціоні.

"Досягли 91% коефіцієнту заміщення запасів. 2,2 млн тонн в нафтовому еквіваленті - це 1,5 тис тонн нафти та 689 мільйонів кубометрів газу. В 2023 році було 64%. До цього протягом останніх п'яти років середній коефіцієнт заміщення складав всього 15%", — зазначив Корецький.

В 2025 році "Укрнафта" пробурила свердловину глибиною 4520 метрів, яка є найбільш глибоким об'єктом компанії за останні 8 років, та планує вивчити ще 800 квадратних кілометрів

"Укрнафта" також провела 69 операцій з гідророзриву пласту (ГРП). Накопичений додатковий видобуток 66 тис. т нафти та 13 млн куб м природного газу, коефіцієнт успішності операцій з ГРП - 89%, середній приріст дебіту 9 т на добу. У 2025 планується здійснити 70 ГРП.

Також було здійснено три операції з потоковідхилюючими методами. За словами Корецького всі операції пройшли успішно, а накопичений додатковий видобуток склав 4,7 тис. т нафти.

Раніше повідомлялося, що наглядова рада ПАТ "Укрнафта" близька до ухвалення стратегічного інвестиційного плану на наступні п'ять років: наразі його майже завершено, вносяться незначні коригування з урахуванням коментарів акціонерів.