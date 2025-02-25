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"Укрнафта" в течение прошлого года увеличила объем бурения на 280%

бурение скважины, автомобили, оборудование
"Укрнафта" нарастила объем бурения новых скважин. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

ПАО " Укрнафта " на протяжении 2024 года существенно нарастило объемы бурения новых скважин, пробурив 32 тыс. м, что на 280% больше чем в 2023 году. В планах на 2025 год разработка 30 новых скважин.

Об этом сообщил глава "Укрнафты" Сергей Корецкий.

По его данным, пробурены десять новых скважин. Все они успешны и имеют дебит выше прогнозируемого. В четвертом квартале 2024 года и сейчас находятся на разных стадиях реализации еще двенадцать скважин.

Кроме того, "Укрнафта" запустила амбициозную программу бурения и интенсификаций на одном из самых молодых месторождений компании. Бурение осуществляется собственными станками в сложных горных условиях. Всего в планах на 2025 год разработка 30 новых скважин.

В 2024 году компания исследовала 600 квадратных километров 8 месторождений и площадей с помощью 3D сейсморазведки, а также приобрела первое спецразрешение на аукционе.

"Достигли 91% коэффициента замещения запасов. 2,2 млн тонн в нефтяном эквиваленте – это 1,5 тыс тонн нефти и 689 миллионов кубометров газа. В 2023 году было 64%. До этого за последние пять лет средний коэффициент замещения составлял всего 15%", — отметил Корецкий.

В 2025 году "Укрнафта" пробурила буровую скважину глубиной 4520 метров, которая является наиболее глубоким объектом компании за последние 8 лет, и планирует изучить еще 800 квадратных километров.

" Укрнафта " также провела 69 операций по гидроразрыву пласта (ГРП). Накопленная дополнительная добыча 66 тыс. т нефти и 13 млн куб м природного газа, коэффициент успешности операций с ГРП – 89%, средний прирост дебита 9 т в сутки. В 2025 году планируется осуществить 70 ГРП.

Также были совершены три операции с потокоотклоняющими методами. По словам Корецкого, все операции прошли успешно, а накопленная дополнительная добыча составила 4,7 тыс. т нефти.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" близок к принятию стратегического инвестиционного плана на следующие пять лет: сейчас он почти завершен, вносятся незначительные корректировки с учетом комментариев акционеров.

Автор:
Татьяна Ковальчук