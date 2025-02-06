Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,10

EUR

43,41

+0,29

Наличный курс:

USD

41,70

41,70

EUR

43,66

43,49

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрнафта" планирует строительство самой современной парогазовой ТЭЦ: откуда деньги

"Укрнафта" и ЕБРР обсудили проекты электрогенерации
"Укрнафта" и ЕБРР обсудили проекты электрогенерации. Фото: ukrnafta.com

Европейский банк реконструкции и развития и " Укрнафта " обсудили проект строительства самой современной парогазовой ТЭЦ, которая будет способна производить электроэнергией и тепло для населения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что директор ОАО "Укрнафта" Сергей Корецкий и команда предприятия провели рабочую встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, управляющим директором ЕБРР в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером и представителями банка.

"Детально обсудили статус проектов, над которыми уже работает компания и наметили четкие шаги по планированию дополнительного финансирования для строительства нового современного поколения", —   отметил   директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

По его словам, речь идет о строительстве современной парогазовой ТЭЦ, которая будет способна обеспечить электроэнергией и теплом населения, а также генерировать пару для технологических процессов индустриальных предприятий.

Деньги "Укрнафты" на распределенную генерацию

Напомним, в конце 2024 года "Укрнафта" получила от Европейского банка реконструкции и развития 80 млн евро на строительство современной распределенной газовой генерации. Она стала первой в рамках крупного инвестиционного пакета для украинских государственных и частных компаний на сумму более 1,3 миллиарда евро, одобренного советом директоров ЕБРР 4 декабря.

В настоящее время банк приступил к процедурам закупок газовых электростанций на собственной электронной платформе.

Финансирование предусматривает поставку и установку газовых распределенных электростанций и когенерационных мощностей совокупным объемом "ориентировочно 100 МВт".

Автор:
Светлана Манько