"Укрнафта" договорилась о кредите ЕБРР на €80 млн: сколько мощностей газовой генерации построит

Европейский банк реконструкции и развития и "Укрнафта" заключили кредитное соглашение на сумму 80 миллионов евро. Об этом говорится в сообщениях самой госкомпании и Министерства экономики Украины.

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Документ в поддержку энергетической инфраструктуры был подписан в Лондоне 6 декабря в присутствии главы украинского ведомства Юлии Свириденко и первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка.

Финансирование предусматривает поставку и установку газовых распределенных электростанций и когенерационных мощностей в разных областях Украины совокупным объемом ориентировочно 100 МВт.

Заем ЕБРР будет также софинансирован за счет инвестиционных грантов в размере 9,5 миллиона евро от Нидерландов и 12,5 миллиона евро от США, которые будут направлены через Специальный фонд ЕБРР и позволят "Укрнафте" построить дополнительные мощности газовой распределенной генерации.

Напомним, что данное соглашение – первое в рамках крупного инвестиционного пакета для государственных и частных компаний на сумму более 1,3 миллиарда евро, одобренного советом директоров ЕБРР 4 декабря.

Средства пакета предназначены для реализации проектов восстановления энергетической и транспортной инфраструктуры, развития распределенной генерации, усиления энергоэффективности. Всего предполагается финансирование восьми проектов.

ЕБРР, являющийся крупнейшим институциональным инвестором в Украине, сейчас реализует в ней более 200 проектов на более чем 5 миллиардов евро. В прошлом году банк предоставил стране рекордные 2,1 миллиарда евро, а в 2022 году – 1,7 миллиарда.

Также в 2023 году ЕБРР решил увеличить оплаченный капитал банка на 4 миллиарда евро до 34 миллиардов с целью предоставления дальнейшей поддержки Украине. Инвестиции в Украину во время войны планируется продолжать на уровне около 1,5 миллиарда евро в год. Увеличение же капитала дает возможность удвоить этот объем, когда придет время для ее восстановления.