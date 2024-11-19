- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Киев получит €50 миллионов кредита от ЕБРР и €5 миллионов гранта от США: какова цель
Европейский банк реконструкции и развития выдаст Киеву кредит на 50 миллионов евро с целью обеспечить предоставление критически важных муниципальных услуг и смягчить влияние войны. Об этом сообщают в ЕБРР.
Средства должны пойти на обеспечение ликвидности для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое благодаря этому сможет продолжать свою деятельность и сохранить имеющийся персонал.
"KTЭ производит значительный объем электроэнергии для города и страны в целом. Экстренное финансирование поможет отремонтировать поврежденную инфраструктуру города в рамках подготовки к отопительному сезону", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 25% суммы займа, то есть 12,5 миллионов евро, покрываются гарантией Европейского союза. Кроме того, кредит ЕБРР сопровождается грантом от США на сумму 5 миллионов евро.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним также, что в прошлом месяце ЕБРР предоставил кредит на 25 миллионов евро Харькову. Кроме того, город получит грант на 10 миллионов евро. Средства должны компенсировать коммунальным предприятиям города потери дохода из-за войны войны и обеспечить бесперебойное оказание услуг. Их получат КП "Харьковские тепловые сети", а также предприятия электротранспорта.
В целом с февраля 2022 года ЕБРР предоставил Украине уже более 5,2 миллиарда евро, в том числе до 1,4 миллиарда евро в текущем году. Первоочередное внимание этот институт уделяет поддержке энергетической безопасности, критически важной инфраструктуры, продовольственной безопасности, частного сектора и ключевых реформ.