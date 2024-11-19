Київ отримає €50 мільйонів кредиту від ЄБРР та €5 мільйонів гранту від США: яка мета

Європейський банк реконструкції та розвитку надає Києву кредит на 50 мільйонів євро з метою забезпечити надання критично важливих муніципальних послуг і пом’якшити вплив війни. Про це повідомляють у ЄБРР.

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Кошти мають піти на забезпечення ліквідності для комунального підприємства "Київтеплоенерго", яке зможе завдяки цьому продовжувати свою діяльність і зберегти наявний персонал.

"KTE виробляє значний обсяг електроенергії для міста та країни в цілому. Екстрене фінансування допоможе відремонтувати пошкоджену інфраструктуру міста в рамках підготовки до опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 25% суми позики, тобто 12,5 мільйона євро, покриваються гарантією Європейського союзу. Крім цього, кредит ЄБРР супроводжується грантом від США на суму 5 мільйонів євро.

Нагадаємо також, що попереднього місяця ЄБРР надав кредит на 25 мільйонів євро Харкову. Крім того, місто отримає грант у 10 мільйонів євро. Кошти мають компенсувати комунальним підприємствам міста втрати доходу через війну і забезпечити безперебійне надання послуг. Їх отримають КП "Харківські теплові мережі", а також підприємства електротранспорту.

Загалом з лютого 2022 року ЄБРР надав для України вже понад 5,2 мільярда євро, у тому числі до 1,4 мільярда євро в поточному році. Першочергову увагу ця інституція приділяє підтримці енергетичної безпеки, критично важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, приватного сектору та ключових реформ.