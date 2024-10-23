ЄБРР виділив Харкову 35 млн доларів для підготовки до зими

Харків підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 35 млн доларів, що складається з 25 млн євро кредитних ресурсів та 10 млн євро безповоротного гранту.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він підкреслив, що ці кошти є надзвичайно важливими, особливо в контексті загрози російських обстрілів напередодні зими.

"Така допомога — безпрецедентна у співпраці ЄБРР з громадами України, і вона стала можливою лише завдяки багаторічній історії відносин і глибокій довірі, яку банк має до нашого міста як кредитор", - розповів він.

Фінансова підтримка від ЄБРР дозволить Харкову забезпечити стійкість критичної інфраструктури, спрямованої на тепло-, водо- та енергопостачання.

Це дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, дасть змогу зробити місто більш енергозахищеним.

Інвестиція допоможе підтримати комунальні підприємства, відповідальні за життєво важливі послуги для мешканців міста, а також стримати зростання тарифів на комунальні послуги.

Як повідомили в міськраді, коштом гранту фінансову підтримку отримають комунальні підприємства "Харківський метрополітен", "Тролейбусне депо №2", "Салтівське трамвайне депо" і "Харківські теплові мережі".

У Харкові встановлюють міні-ТЕЦ

На території одного з енергооб’єктів у Харкові було встановлено 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Вони дозволять постачати тепло мешканцям міста у разі відсутності електроенергії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту у місто розповів, що наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок.

"Закликаю інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури", - заявив Шмигаль.

Він додав, що для підготовки до опалювального сезону Харківській області в червні було виділено додаткові 2,5 млрд грн.