ЕБРР выделил Харькову 35 млн долларов для подготовки к зиме

Харьков подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 35 млн долларов, состоящее из 25 млн евро кредитных ресурсов и 10 млн евро безвозвратного гранта.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что эти средства чрезвычайно важны, особенно в контексте угрозы российских обстрелов накануне зимы.

"Такая помощь — беспрецедентна в сотрудничестве ЕБРР с общинами Украины, и она стала возможной лишь благодаря многолетней истории отношений и глубокому доверию, которое банк имеет в наш город как кредитор", — рассказал он.

Финансовая поддержка от ЕБРР позволит Харькову обеспечить устойчивость критической инфраструктуры, направленной на тепло-, водо- и энергоснабжение.

Это позволит значительно снизить уязвимость критической инфраструктуры к вражеским атакам, позволит сделать город более энергозащищенным.

Инвестиция поможет поддержать коммунальные предприятия, ответственные за жизненно важные услуги для жителей города, а также умерить рост тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщили в горсовете, за счет гранта финансовую поддержку получат коммунальные предприятия "Харьковский метрополитен", "Троллейбусное депо №2", "Салтовское трамвайное депо" и "Харьковские тепловые сети".

В Харькове устанавливают мини-ТЭЦ

На территории одного из энергообъектов в Харькове было установлено 4 когенерационных газопоршневых установки суммарной мощностью 6 МВт. Они позволят поставлять тепло жителям города при отсутствии электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время визита в город рассказал, что сейчас ведутся переговоры с партнерами по установке дополнительных газотурбинных установок.

"Призываю другие города так же устанавливать альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры", — заявил Шмигаль.

Он добавил, что для подготовки к отопительному сезону Харьковской области в июне было выделено дополнительные 2,5 млрд грн .