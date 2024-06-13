Харьковщина получит 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы

Правительство 13 июня выделило Харькову и области дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы региона.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство на центральном уровне продолжает активные мероприятия по децентрализации энергосистемы.

По словам премьер-министра, в основе этого плана два принципа: первый – это доступность энергооборудования для людей, ОСМД, общин и бизнеса, второй – это упрощение подключения и эксплуатации этого энергооборудования.

Ситуация в Харькове – самая сложная

Напомним, 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. В городе тогда два дня полностью отсутствовал свет.

Оккупанты разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая снабжала город теплом и электроэнергией, а на ее восстановление нужны годы. Кроме ТЭЦ в городе разрушены и все трансформаторные подстанции. Некоторые блоки удастся запустить раньше, но на полный ремонт нужно больше двух лет.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону правительство планирует сосредоточиться на быстром строительстве малых объектов генерации в Харькове.

В ближайшее время Харьков получит от международных партнеров газотурбинные электростанции, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии.