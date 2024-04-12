К следующему отопительному сезону для Харькова построят несколько объектов малой генерации

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону правительство планирует сначала сосредоточиться на быстром строительстве малых объектов генерации в Харькове и других городах, а затем перейти к разработке больших газотурбинных станций.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, планируется, что строительство небольших генерационных объектов для Харькова должно завершиться к следующему отопительному сезону с помощью наших международных партнеров.

"Срочные объекты небольшой мощности именно для таких городов как Харьков мы будем пытаться сделать до следующего отопительного сезона вместе с партнерами. Есть когенерационные установки, которые уже предоставляют правительства некоторых стран. И для Харькова это, возможно, будет основным выходом на этот сезон", - сказал он.

Кубраков также указал, что правительство вместе с местными властями уже работает над соответствующим планом действий, который должен быть выполнен до зимы. В среднесрочной перспективе планируется строительство и больших газотурбинных станций с высоким коэффициентом полезного действия.

"Если говорить о более среднесрочной перспективе, большие газотурбинные установки большой мощности с высоким КПД – это как раз наше будущее. Нам нужно несколько гигаваттов таких мощностей в стране", – отметил Кубраков.

Вицепремьер также отметил, что такие проекты привлекательны для инвесторов из-за их высокой эффективности и низких затрат на производство энергии, и выразил надежду на финансирование от экспортно-кредитных агентств стран-производителей оборудования, таких как США, Германия и Япония.

Восстановление уничтоженных объектов энергетики

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что приоритетное направление работы правительства и главный вызов сейчас - это восстановление энергетики, поскольку враг задействовал огромное количество ресурсов, чтобы разрушить украинскую энергосистему.

В Украине проходят круглосуточные ремонты и восстановление объектов генерации и распределения.

"Ремонты идут 24/7. Два дня назад говорили с послами G7. Есть поддержка Литвы, которая передает очень нужное оборудование, в том числе для наших ТЭЦ. Говорим со всеми партнерами", - отметил Шмигаль.

В Украине проходят круглосуточные ремонты и восстановление объектов генерации и распределения.

"Ремонты идут 24/7. Два дня назад говорили с послами G7. Есть поддержка Литвы, которая передает очень нужное оборудование, в том числе для наших ТЭЦ. Говорим со всеми партнерами", - отметил Шмигаль.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что 22 марта российские кафиры нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.