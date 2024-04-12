До наступного опалювального сезону для Харкова збудують кілька об'єктів малої генерації

У рамках підготовки до наступного опалювального сезону, уряд планує спочатку зосередитися на швидкому будівництві малих об'єктів генерації у Харкові та інших містах, а потім перейти до розробки більших газотурбінних станцій.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, планується, що будівництво невеликих генераційних об'єктів для Харкова має завершитися до наступного опалювального сезону за допомогою наших міжнародних партнерів.

"Термінові об'єкти невеликої потужності саме для таких міст, як Харків, ми будемо намагатися зробити до наступного опалювального сезону разом із партнерами. Є когенераційні установки, які вже надають уряди деяких країн. І для Харкова це, можливо, буде основним виходом на цей сезон", - сказав він.

Кубраков також вказав, що уряд разом з місцевою владою вже працює над відповідним планом дій, який повинен бути виконаний до зими. У середньостроковій перспективі планується будівництво і великих газотурбінних станцій з високим коефіцієнтом корисної дії.

"Якщо говорити про більш середньострокову перспективу, великі газотурбінні установки великої потужності з високим ККД - це якраз наше майбутнє. Нам потрібно кілька гігаватів таких потужностей у країні", - зазначив Кубраков.

Віцепрем'єр також зазначив, що такі проекти є привабливими для інвесторів через їх високу ефективність та низькі витрати на виробництво енергії, і висловив надію на фінансування від експортно-кредитних агентств країн-виробників обладнання, таких як США, Німеччина, та Японія.

Відновлення знищених об'єктів енергетики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що пріоритетний напрямок роботи уряду та головний виклик зараз — це відновлення енергетики, оскільки ворог задіяв величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему.

В Україні наразі відбуваються цілодобові ремонти і відновлення об’єктів генерації та розподілу.

"Ремонти ідуть 24/7. Два дні тому говорили з послами G7. Маємо підтримку Литви, яка передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ. Говоримо з усіма партнерами", - зазначив Шмигаль.

В Україні наразі відбуваються цілодобові ремонти і відновлення об’єктів генерації та розподілу.

"Ремонти ідуть 24/7. Два дні тому говорили з послами G7. Маємо підтримку Литви, яка передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ. Говоримо з усіма партнерами", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомляв, що 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.