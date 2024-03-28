Відновлення - не на один рік: В ДТЕК розповіли про руйнування всіх енергоблоків двох ТЕС через атаку 22 березня

22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країн. Загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності.

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Про це "Економічній правді" розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, наслідки останньої атаки для енергосистеми загалом і теплової генерації дуже серйозні. Є величезні руйнування і найбільше постраждали саме об’єкти генерації. ДТЕК втратила 50% встановленої потужності.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська і Ладижинська ТЕС, що на Вінниччині.

Сахарук розповів, що на цих станціях в тій чи іншій мірі постраждали всі абсолютно блоки. Деякі пошкоджені на 50%, інші – зруйновані повністю.

"Постраждали дві наші станції: Бурштинська і Ладижинська. Постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС", — розповів Дмитро Сахарук.

Скільки часу та коштів піде на відновлення

Він зазначив, що на відновлення Дніпровської ГЕС та Харківської ТЕЦ-5 піде не один рік. У Харкові внаслідок ракетної атаки РФ окрім ТЕЦ зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки. Наразі про терміни говорити зарано, оскільки ще не проведено повне обстеження пошкодженого обладнання.

"Можливо, один-два блоки почнуть працювати раніше, але загалом це 6, 12, 24 місяці або навіть більше. Поступово будемо відновлювати. Після дефектації стане зрозуміло, якого обладнання не вистачає. Зараз критично необхідні трансформатори. Нам потрібно близько десяти одиниць", - наголошує директор ДТЕК .

Сахарук каже, що за попередньою оцінкою, потрібно близько 200 мільйонів доларів, щоб відновити зруйноване велике обладнання, а вартість робіт коштуватиме половину з цієї суми.

Що стосується грошей на відновлення, то повна сума є в компанії, але потрібно і міжнародна допомога. Міненергетики почало надсилати запити можливим донорам і вони вирішуватимуть як це можна профінансувати.

"Масштаб руйнувань колосальний, тому без підтримки міжнародних донорів компаніям не відновитися. Міністерство енергетики консолідує потребу за всіма компаніями… Роботи будемо фінансувати за власний кошт", - наголосив він.

Сахарук додав, що під час підготовки до минулого опалювального періоду ДТЕК вклала 4 мільярди гривень і відновила десять блоків, але дві третини з них знову зруйновані.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Також російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.