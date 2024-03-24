У Харкові зруйновано ТЕЦ і всі трансформаторні підстанції: готують графіки відключень світла

У Харкові внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ, графіки відключень електроенергії для міста наразі коригують та оприлюднять по готовності.

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Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов, пише "Суспільне".

За його словами, прогнози щодо повного відновлення електропостачання в Харкові поки неможливо зробити, оскільки пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожої ракетної атаки дуже серйозні.

"Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Дуже серйозні руйнації — зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто", - зазначив Ігор Терехов.

Як наголосив мер Харкова, опалення зараз є приблизно у 60% житлових будинків, а електрика - лише у близько 40%

Він додав, що нині в Харкові проживає 1 мільйон 300 жителів.

Оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають.

"Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Працюють магазини, працюють заправки, працюють аптеки, декілька фітнес-залів", — зазначив міський голова.

Через відсутність електрики не працює міський електротранспорт - метро, тролейбуси та трамваї. Натомість за графіком блекауту курсують додаткові муніципальні автобуси. Для містян також відкриті Пункти незламності та пункти видачі гарячих обідів.

Наймасштабніша атака на українську енергетику

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто у цей день було повністю без світла.

Внаслідок дій російських терористів зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Також російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.

Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 22 березня також були пошкоджені об'єкти Групи "Нафтогаз" та та ТЕС "Центренерго".

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.