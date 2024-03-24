В Харькове разрушены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции: готовят графики отключений света

В Харькове в результате ракетной атаки РФ разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, графики отключений электроэнергии для города корректируют и обнародуют по готовности.

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Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, пишет "Суспільне".

По его словам, прогнозы о полном возобновлении электроснабжения в Харькове пока невозможно сделать, поскольку повреждение энергетической инфраструктуры вследствие вражеской ракетной атаки очень серьезные.

"Энергетики не могут обеспечить стабильным электроснабжением весь город. Очень серьезные разрушения - разрушенные трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией весь город", - отметил Игорь Терехов.

Как заявил мэр Харькова, отопление сейчас приблизительно у 60% жилых домов, а электричество - только около 40%.

Он добавил, что в настоящее время в Харькове проживает 1 миллион 300 жителей.

Объявление эвакуации из города в связи с блекаутом не рассматривают.

"Каждый сам для себя решает: оставаться в Харькове или уезжать. Но вопрос об эвакуации из города не стоит. Работают магазины, работают заправки, работают аптеки, несколько фитнес-залов", - отметил городской голова.

Из-за отсутствия электричества не работает городской электротранспорт – метро, троллейбусы и трамваи. По графику блекаута курсируют дополнительные муниципальные автобусы. Для горожан также открыты Пункты несокрушимости и пункты выдачи горячих обедов.

Самая масштабная атака на украинскую энергетику

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город в этот день был без света.

Также в результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Также российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 22 марта также были повреждены объекты Группы "Нафтогаз" и ТЭС "Центрэнерго".

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.