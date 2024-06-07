Харьков получит газопоршневую энергетическую установку для выработки тепла и электроэнергии

Группа "Нафтогаз" передаст Харькову газопоршневую энергетическую установку Deutz, которая может производить электрическую и тепловую энергию для нужд города.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Эта установка построена в 2007 году, однако не эксплуатировалась.

Сейчас она реально может помочь прифронтовому городу-миллионнику во время войны и обеспечить теплом и электроэнергией жителей.

"Поэтому, когда город Харьков попросил передать эту установку – у нас не было никаких колебаний. Сейчас там она нужнее», – отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Он добавил, что установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных – один из подходов, применяемых Харьковом для преодоления последствий постоянных обстрелов россиян, разрушающих энергосистему города.

Это сделает город менее уязвимым, позволит обеспечить «островность» теплоснабжения, энергобезопасности и энергоэффективности. Это особенно важно для подготовки к следующему отопительному сезону.

Ситуация в Харькове – самая сложная

Напомним, 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. В городе тогда два дня полностью отсутствовал свет.

Оккупанты разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая снабжала город теплом и электроэнергией, а на ее восстановление нужны годы. Кроме ТЭЦ в городе разрушены и все трансформаторные подстанции. Некоторые блоки удастся запустить раньше, но на полный ремонт нужно больше двух лет.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону правительство планирует сосредоточиться на быстром строительстве малых объектов генерации в Харькове.

В ближайшее время Харьков получит от международных партнеров газотурбинные электростанции, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии.