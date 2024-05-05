Германия присоединяется к восстановлению Харькова и обещает помочь с ПВО

Германия присоединится к восстановлению энергетических мощностей ТЭЦ и подстанций в Харькове, восстановит все выбитые окна в Национальном университете имени Каразина. Также ФРГ обещает усилить противовоздушную оборону города и помочь с подготовкой к отопительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Там отмечают, что внимательно, чтобы международные партнеры своими глазами видели, как живут люди в Харькове, который ежедневно подвергается российским обстрелам.

Именно поэтому вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков вместе с послом Германии в Украине Мартином Егером посетили Харьковщину.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков вместе с послом Германии в Украине Мартином Егером. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

В ходе визита, совместно с главой областной администрации Олегом Синегубовым и городским председателем Игорем Тереховым, обсудили усиление поддержки средствами ПВО, подготовку к отопительному сезону и партнерство по восстановлению региона.

Одна из важнейших потребностей Харькова – это ПВО

"Нам нужны конкретные шаги по поставкам оборудования и систем ПВО. Мы не можем ждать окончания войны, ведь Харьков нужно защищать и восстанавливать уже сейчас", - подчеркнул городской голова Харькова Игорь Терехов.

Посол Мартин Егер напомнил, что Германия является одним из стратегических партнеров Украины в военной помощи и анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-T и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex.

"Германия готова приобщиться к восстановлению энергетической инфраструктуры. Наша общая стратегия заключается в максимальной децентрализации энергосистемы - мобильные котельные, когенерационные установки, газовые турбины. Ожидаем от партнеров быстрых решений в этом направлении. Со своей стороны готовим соответствующие правительственные решения", - сказал Александр Кубраков.

Германия восстановит все выбитые окна в университете Каразина в Харькове

Германия помогает Харькову в восстановлении образовательной инфраструктуры. После ракетной атаки в Харьков 2 января университет им. Каразина остался фактически без окон, восстановление будет осуществлено при поддержке правительства ФРГ.

В настоящее время в университете продолжают свою работу и обучение 17 тысяч студентов и 5 тысяч сотрудников.

Мартин Егер. Фото: t.me/citykharkivua

"Правительство Германии сделает все возможное для восстановления и развития Харькова. В частности, мы помогаем устранять повреждения в университете имени Каразина - вскоре восстановим все 500 окон, которые были выбиты в результате обстрела зимой. Также очень важно помочь городу в восстановлении энергетических мощностей", - отметил Егер. .

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с представителями делегации Программы развития ООН в Украине (ПРООН) подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на углубление сотрудничества по восстановлению поврежденной инфраструктуры и повышению энергоэффективности города.