Німеччина долучається до відновлення Харкова і обіцяє допомогти з ППО

Німеччина долучиться до відновлення енергетичних потужностей ТЕЦ і підстанцій у Харкові, відновить усі вибиті вікна в Національному університеті імені Каразіна. Також ФРН обіцяє посилити протиповітряну оборону міста та допомогти з підготовкою до опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Там зауважують, що вважливо, аби міжнародні партнери на власні очі бачили, як живуть люди у Харкові, який щоденно піддається російським обстрілам.

Саме тому віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков разом з послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером відвідали Харківщину.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков разом з послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Під час візиту, спільно з головою обласної адміністрації Олегом Синєгубовим та міським головою Ігорем Тєрєховим, обговорили посилення підтримки засобами ППО, підготовку до опалювального сезону та партнерство у відновленні регіону.

Одна із найважливіших потреб Харкова - це ППО

"Нам потрібні конкретні кроки щодо постачання обладнання та систем ППО. Ми не можемо чекати закінчення війни, адже Харків треба захищати і відбудовувати вже зараз", - наголосив міський голова Харкова Ігор Тєрехов.

Посол Мартін Єґер нагадав, що Німеччина є одним зі стратегічних партнерів України у військовій допомозі, та анонсував додаткові системи Patriot, IRIS-T та нові системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex.

"Німеччина готова долучитися до відновлення енергетичної інфраструктури. Наша спільна стратегія полягає у максимальній децентралізації енергосистеми — мобільні котельні, когенераційні установки, газові турбіни. Очікуємо від партнерів швидких рішень у цьому напрямку. Зі свого боку готуємо відповідні урядові рішення", - сказав Олександр Кубраков.

Німеччина відновить усі вибиті вікна в університеті Каразіна у Харкові

Німеччина також допомагає Харкову у відновленні освітньої інфраструктури. Після ракетної атаки на Харків 2 січня університет ім. Каразіна залишився фактично без вікон, відновлення буде здійснено за підтримки уряду ФРН.

Нині в університеті продовжують свою роботу та навчання 17 тисяч студентів і 5 тисяч співробітників.

Мартін Єґер. Фото: t.me/citykharkivua

"Уряд Німеччини зробить все можливе для відбудови та розвитку Харкова. Зокрема, ми допомагаємо усувати пошкодження в університеті імені Каразіна - незабаром відновимо всі 500 вікон, які були вибиті внаслідок обстрілу взимку. Також дуже важливо допомогти місту у відновленні енергетичних потужностей", - зазначив Єґер.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з представниками делегації Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) підписав меморандум про взаєморозуміння, спрямований на поглиблення співпраці у напрямку відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення енергоефективності міста.