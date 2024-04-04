Харківська міськрада співпрацюватиме з ПРООН для відновлення інфраструктури міста

Мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з представниками делегації Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) підписав меморандум про взаєморозуміння, спрямований на поглиблення співпраці у напрямку відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення енергоефективності міста.

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Про це повідомила пресслужба міської ради Харкова.

Там зазначають, що Ігор Терехов подякував представникам ООН за вже надану допомогу з розбиранням завалів, демонтажем аварійних будівель та відбудовою житла. Разом з тим, за словами мера, для стабілізації ситуації з енергопостачанням інфраструктура міста потребує додаткових ресурсів.

"Після останніх обстрілів по ТЕЦ та підстанціях для нас особливо важливо нормалізувати роботу енергетичної системи. Тим паче, що у нас вже є спільний досвід реалізації подібних проєктів, наприклад, встановлення сонячних батарей в одній з харківських лікарень", - зазначив міський голова.

В свою чергу постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє запевнив, що їхня організація продовжить допомагати з відновленням Харкова, у тому числі пошкоджених інфраструктурних обʼєктів.

Зазначимо, що Генеральне консульство України в Торонто також долучилося до підтримки громад Харківщини, відправивши в постраждалий від російської агресії регіон генератори.

З відновленням енергосистеми України намагається допомогти і Литва – стало відомо про готовність цієї прибалтійської країни передати устаткування, що дасть змогу відремонтувати енергетичні обʼєкти, які Росія атакувала 22 та 29 березня.

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто у цей день було повністю без світла.

У Харкові внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ, для населення підготували графіки відключень електроенергії.

Крім того, через дефіцит електрики у місті планувалося достроково завершити опалювальний сезон.

Додамо, що 4 квітня о 08:30 через обстріли окупантів ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові втратила зовнішнє електропостачання. Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, у роботу включені аварійні дизель-генератори.