Популярні кольори в інтер'єрі у 2024 році

Щороку світ дизайну інтер’єру задає свої тренди, на які варто орієнтуватися при виборі кольорової гами. Цей рік не став виключенням. Якісь відтінки в цьому році будуть неочікувані та сміливі, а якісь – стильна класика.

Нижче, з допомогою Олівії Буберенко – дизайнера та представника команди магазину килимів Килимія, перерахуємо п’ять найкращих тенденцій у кольорах для інтер’єру, котрі будуть актуальні цього року та не залишать байдужим жодного поціновувача стилю та краси.

«Peach Fuzz»

Pantone оголосили кольором 2024 року «Peach Fuzz» — в перекладі з англійської звучить як "персиковий пух". Тому, логічно припустити, що цей тренд не омине і сферу дизайну інтер’єру.

«Це неймовірно ніжний, теплий, затишний, свіжий, навіть, я б сказала, солодкий колір, котрий подарує затишок будь-якій оселі. Можна назвати цей колір досить сміливим рішенням, якщо його використовувати для оздоблення стін або масивних елементів декору.

Я б використовувала його більше у якості акцентів – кухонний посуд, мінімалістичний стілець, штори тощо. Чудово поєднується з природними матеріалами, такими як дерево, льон, бавовна, ротанг. Також, дуже гармонічно буде поєднуватись із живими домашніми рослинами насиченого темно-зеленого кольору» — додає дизайнер.

Евкаліптовий та оливковий

Сімейство цих кольорів несе у собі відчуття спокою та єднання з природою. Чудово поєднуватимуться із «Peach Fuzz» та гірчичним, а також з нейтральними тонами, такими як сірий, білий, бежевий. Зелений можна так само використовувати у якості акцентів, або як основний колір для сміливого дизайну ванної кімнати, наприклад, але з відтінюванням пастельними кольорами, аби не перевантажувати простір.

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Декоративні подушки, килими, ковдри чи, навіть, диван, стануть чудовим фокусом кімнати, проте не домінуватимуть над іншими кольорами. Колір також прекрасно поєднується з природними матеріалами.

Сіро-коричнева гама

Універсальні класичні відтінки, починаючи від кольору «вівсяне молоко» та закінчуючи графітовим сірим. Ідеально поєднуватимуться із кольорами, про які йшла мова вище, або ж з іншими нейтральними тонами, такі як білий чи чорний. Створюють затишну та невимушену атмосферу. В основному, використовуються у якості основних відтінків у дизайні. Чудово поєднуються як з природними матеріалами, так і з акцентами у стилі модерн.

Відтінки чорного

Здавалося б, незвичний та дуже сміливий колір для інтер’єру. Проте, він може зробити простір елегантним, вишуканим та сміливим. Темні відтінки наразі набувають навіть більшої популярності, аніж світлі, та навіть використовуються як домінуючі в інтер’єрі. Чудово пасуватимуть абсолютно різним стилям – від просторого лофту до заспокійливого провансу. Гарно поєднується з різноманітними текстурами.

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«Відтінки чорного можуть бути абсолютно різноманітними, але раджу обирати більш природні кольори, щоб максимально гармонійно вписати їх в інтер’єр. Так як це дуже сміливий колір, варто спочатку «приміряти» його до вашого простору – килимок вугільного кольору, чорна ваза чи темно-графітний диван – розставте акценти та відчуйте, чи готові ви до масштабних перевтілень» – радить Олівія.

Нейтральний жовтий

Жовті – це завжди про тепло та затишок і водночас про свіжість та родзинку. Якщо обрати саме нейтральний жовтий, то він адаптується майже під будь-який інтер’єр та стиль та стане досить універсальним кольором, щоб вибрати його не лише для акцентів, а й у якості основного для стін чи інших великих поверхонь.

Також, цей колір здатен розширити простір візуально. Так як цей рік – рік Дерев'яного Дракона, то жовтий у поєднанні із вищезгаданими зеленим та оливковим будуть дуже актуальні. Також чудово поєднується із бузковим та фіолетовим, світло-блакитним, сірим, коричневим, чорним та білим.

Цьогоріч популярні кольори для інтер’єру виявились дуже адаптивними та навіть у якомусь сенсі класичними – обираючи їх для свого простору у якості основних відтінків чи акцентів, ви обираєте вічну класику, яка не перестане бути актуальною. А сміливі кольори у вигляді чорного, жовтого чи персикового додадуть стильну родзинку будь-якій кімнаті.