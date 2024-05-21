У "Прозорро.Продажі" відбулися успішні аукціони з продажу квартир колаборантів Сальдо і Шелкова

21 травня 2024 року в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші онлайн-аукціони з продажу конфіскованих квартир колаборантів, оголошені Фондом держмайна (ФДМУ).

Про це повідомила пресслужба "Прозорро.Продажі".

За словами СЕО "Прозорро.Продажі" Сергія Бута, торги з реалізації майна одного з російських олігархів та колаборанта відбулися вперше в системі "Прозорро.Продажі", яка дозволяє у прозорий та відкритий спосіб продавати всі активи, повʼязані з країною-агресором.

Він зауважив, що це повторні торги з продажу квартир, на яких вартість об’єктів є вдвічі зниженою. Попри це, загалом 11 учасників прийшли змагатися за санкційне майно.

"Конкуренція учасників на торгах дозволила підвищити стартову ціну, і після укладання угод за результатами онлайн-аукціонів до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійде понад 6.9 млн гривень", — прокоментував Бут.

За скільки продали квартири колаборантів

Вартість квартири, що належала Михайлу Шелкову, стартувала на торгах з майже 3,8 млн гривень. За неї змагалося два учасники, найвищою стала ставка понад 4 млн гривень. Чотирикімнатне житло площею 175,5 м кв. знаходиться у будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси.

Квартиру Володимира Сальдо ФДМУ виставив на торги зі стартовою ціною майже 1,9 млн гривень. В результаті конкуренції з 9 учасників її фінальна вартість склала понад 2,9 млн гривень. Нерухомість площею майже 130 м кв. знаходиться неподалік пляжу Аркадія в Одесі.

У "Прозорро.Продажі" зауважують, що переможці аукціонів мають 20 робочих днів на сплату вартості лотів після дня завершення аукціону. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, продаж конфіскованих квартир Сальдо і Шелкова, запланований на 17 квітня, так і не відбувся, оскільки жоден учасник не подав заявки на участь у аукціоні ФДМУ.

У розпорядженні ФДМУ – 753 одиниці санкційного майна

Як зазначив голова Фонду держмайна Віталій Коваль, у Фонді станом на сьогодні в опрацюванні 753 одиниці санкційного майна. Це квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі і навіть паркомісця.

"Кожен актив ворогів України ми активно готуємо до реалізації: знімаємо арешти, приводимо у відповідність документацію, проводимо реєстраційні дії тощо. Робимо все для того, аби активи підсанкційних осіб працювали на відновлення України!", - заявив він.

ВАКС дозволив конфіскувати активи колаборанта Сальдо

10 листопада Вищий антикорупційний суд прийняв рішення у справі за другим позовом від Міністерства юстиції України, згідно з яким на колаборанта та колишнього члена проросійської партії "Опозиційна платформа за життя" Володимира Сальдо будуть накладені санкції у вигляді стягнення активів на користь держави.

Раніше уряд прийняв рішення про передачу основних активів колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.

"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", — сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у січні 2024 року до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші у розмірі понад 32 млн грн, які будуть спрямовані на відновлення інфраструктури. Йдеться про власні кошти таких колаборантів, як Дмитро Ворон (член Ради Федерації РФ і представник тимчасово захопленої території Запорізької області), та Володимир Сальдо (так званий голови окупаційної адміністрації Херсонської області), і фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

Додамо, що у лютому 2024 року ФДМУ отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Раніше вони належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Крім того, в управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей".