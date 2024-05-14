Фонд держмайна успішно продав два об'єкти

14 травня Фонд державного майна на аукціонній платформі "Прозорро.Продажі" успішно продав два важливі об’єкти державної власності. Це – Запорізький експертно-технічний центр Держпраці та Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Зокрема, на електронному майданчику "Прозорро.Продажі" відбувся продаж Запорізького експертно-технічного центру Держпраці. Незважаючи на те, що будівля знаходиться всього за 40 км від лінії фронту, за об'єкт боролися двоє учасників.

Переможець придбав лот за 13 млн грн.

"Дякую бізнесу, який у військовий час вірить в перемогу України та інвестує в такі об'єкти. Адже кошти від приватизації йдуть до державного бюджету на підтримку Сил Оборони", - зазначив очільник ФДМУ.

Крім того, в системі "Прозорро.Продажі" був реалізований Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою за 61,6 млн грн.

За це приміщення в центрі Івано-Франківська змагалися 23 учасники аукціону, в результаті чого ціна зросла у 22 рази від стартової.

Держбюджет поповнився 650 млн грн від приватизації

Додамо, за результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства “ТВК” в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Що стосується минулого року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система “Prozorro.Продажі” поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.