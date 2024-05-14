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Фонд держмайна успішно продав два об'єкти
14 травня Фонд державного майна на аукціонній платформі "Прозорро.Продажі" успішно продав два важливі об’єкти державної власності. Це – Запорізький експертно-технічний центр Держпраці та Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Зокрема, на електронному майданчику "Прозорро.Продажі" відбувся продаж Запорізького експертно-технічного центру Держпраці. Незважаючи на те, що будівля знаходиться всього за 40 км від лінії фронту, за об'єкт боролися двоє учасників.
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"Дякую бізнесу, який у військовий час вірить в перемогу України та інвестує в такі об'єкти. Адже кошти від приватизації йдуть до державного бюджету на підтримку Сил Оборони", - зазначив очільник ФДМУ.
Крім того, в системі "Прозорро.Продажі" був реалізований Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою за 61,6 млн грн.
За це приміщення в центрі Івано-Франківська змагалися 23 учасники аукціону, в результаті чого ціна зросла у 22 рази від стартової.
Держбюджет поповнився 650 млн грн від приватизації
Додамо, за результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.
Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства “ТВК” в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.
Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.
Що стосується минулого року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система “Prozorro.Продажі” поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.