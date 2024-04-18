За перший квартал держбюджет поповнився 650 млн грн від приватизації: які об'єкти виявились найдорожчими

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень. Про це за підсумками наради з регіональними відділеннями повідомив голова Фонду держмайна (ФДМУ) Віталій Коваль.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства “ТВК” в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень. Водночас, переможна пропозиція за Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

У Фонді держмайна також повідомили, що з оренди за перший квартал бюджет вже отримав понад 208 мільйонів гривень, тоді як площа нового орендованого майна становила 196 тисяч квадратних метрів. За кількістю зданих в оренду квадратних метрів лідирують регіональні відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській, Волинській, Полтавській і Сумській областях.

“Наприкінці наради наголосив на максимальній синхронізації команди для підвищення фінансових показників. Наші плани на цей рік – амбітні і важливо не лише їх досягти, а й перевиконати. Кожен об’єкт в управлінні Фонду зі збиткового та неефективного має стати бюджетонаповнюючим. Адже ми не просто продаємо чи здаємо в оренду квадратні метри. Ми спільно працюємо на Перемогу України”, – заявив Віталій Коваль.

Нагадаємо, торік у листопаді Фонд держмайна спрогнозував, що загалом від продажу обʼєктів приватизації у 2024 році до бюджету має надійти 4 мільярди гривень. Серед топових пропозицій фонд називав Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив); ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, готель "Україна", ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив), ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну), Уманський лікеро-горілчаний завод.

Зауважимо, що 12 квітня ФДМУ назвав стартову ціну державної частки ТРЦ "Ocean Plaza": вона становить 1,65 мільярда гривень. Зазначається, що наступним кроком стане підготовка проєкту відповідного рішення на розгляд та затвердження Кабміну. Після цього ФДМУ одразу визначить дату проведення аукціону.

Приватизація: очікування й реальність

У 2021 році держбюджет України отримав 5,1 мільярда гривень від приватизації. Тодішній голова ФДМ Дмитро Сенниченко заявляв, що це був рекорд із надходжень протягом десяти років.

На 2022-й було встановлено планку в 8 мільярдів гривень, однак на тлі повномасштабної війни й призупинення приватизації по факту було отримано лише 1,7 мільярда гривень.

Що стосується минулого року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 млрд грн, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда гривень. Зазначимо також, що загалом у 2023 році державна електронна система “Prozorro.Продажі” поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.

Маркетингова стратегія для великої приватизації

Нагадаємо, у квітні Фонд держмайна України та Prozorro.Продажі домовилися разом розробити ефективну маркетингову стратегію продажу об’єктів великої приватизації, а також спільно працювати у питаннях оренди державного майна, санкційних активів, Земельного банку та інших проєктів фонду.



Варто зауважити, що приватизація в Україні була призупинена після початку повномасштабної війни. Якщо приватизацію малих об'єктів держвласності перезапустили у вересні 2022 року, то аукціони з великої приватизації, за словами очільника ФДМУ Коваля, плануються з другого півріччя 2024 року.

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