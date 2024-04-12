Відновлення Трипільської ТЕС без достатньої ППО - марна справа, - Центренерго

Трипільська теплоелектростанція на Київщині підлягає відновленню. Проте через загрозу атак з боку Росії відновлення ТЕС без надання Україні надійних систем протиповітряної оборони - це марна справа.

Про це Голосу Америки повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

За його словами, частину повітряних цілей, які летіли в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для систем ППО сталося влучання в ТЕС.

Гота наголосив, що для стійкості української енергетичної системи передусім важливо забезпечити протиповітряну оборону.

"Відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", - підкреслив Гота.

Він додав, що уже є певні обіцянки від європейських партнерів надати необхідне обладнання для відновлення ТЕС.

"Знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде", - наголосив Гота.

Він зауважив, що наразі люди ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення електроенергії можуть початись ближче до літа.

"Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку - найскладніший період", - підсумував Гота.

Україна не втратила б Трипільську ТЕС, якби мала Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Трипільська ТЕС не була б знищена росіянами, якби в держави були б сучасні системи ППО Patriot.

"Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", - відповів Кулеба на питання "Укрінформу" про те, чи підіймав він тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час обговорення з колегами з ЄС.

Також міністр зазначив, що Україна в діалозі з міжнародними партнерами акцентуватиме на "максимальному прискоренні постачання ППО".

Трипільська ТЕС знищена внаслідок атаки РФ

11 квітня країна- агресор РФ вкотре атакувала Україну ракетами й дронами. Її цілями стали здебільшого об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ворожого нападу було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області.

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

ПАТ "Центренерго", який був оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена 22 березня, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.

В "Укренерго" наголосили, що втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, негативно позначилась на енергобалансі, оскільки через її знищення в пікові години доби в України буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання.