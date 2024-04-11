В енергосистемі можливий дефіцит: українців закликають економити електроенергію

У години максимального споживання в енергосистемі можливий дефіцит, тому українців закликають обмежити використання потужних електричних приладів у вечірні години.

Про це повідомили пресслужба "Укренерго".

Там нагадують, що внаслідок масованої комбінованої атаки ворога 11 квітня були пошкоджені підстанції “Укренерго” та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській і Київській областях.

Наразі на Харківщині введені графіки аварійних відключень.

Також для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

"Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 10 квітня в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії – був наявний дефіцит.

Для підтримки балансу в енергосистемі «Укренерго» з 20:00 до 21:00 залучало аварійну допомогу від оператора енергосистеми Польщі.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 11 квітня повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області.

В "Укренерго"наголосили, що втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, негативно позначилась на енергобалансі, оскільки через її знищення в пікові години доби в України буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання.

Збитки від обстрілів РФ енергосистеми України

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Світлана Грінчук повідомила, що сума збитків від обстрілів енергосистеми України становить $11,5 млрд, але вона не враховує наймасштабнішу атаку на українську енергетику, яку ворог здійснив 22 березня.

Внаслідок останніх російських ударів по український енергомережі, вона зазначала дуже значних пошкоджень. Поки що остаточно збитки не підраховані, але за попередніми оцінками вони становлять щонайменше 26 мільйонів доларів.

Збиток НЕК "Укренерго" від атак російських військ по енергосистемі України за останні дні орієнтовно сягає €90-100 млн, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомляв, що 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Крім того, енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, Міністерство енергетики України звернулося до представників влади і всіх українців не озвучувати публічно детальну інформацію щодо наслідків ударів ворожої армії.

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