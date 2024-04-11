В энергосистеме возможен дефицит: украинцев призывают экономить электроэнергию

В час максимального потребления в энергосистеме возможен дефицит, поэтому украинцев призывают ограничить использование мощных электрических приборов в вечерние часы.

Об этом сообщили пресс-служба "Укрэнерго".

Там напоминают, что в результате массированной комбинированной атаки врага 11 апреля были повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

В настоящее время на Харьковщине введены графики аварийных отключений.

Также для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.

В других регионах ограничения на потребление для бытовых потребителей не применялись.

"Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 апреля в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии – имелся дефицит.

Для поддержания баланса в энергосистеме «Укрэнерго» с 20.00 до 21.00 привлекало аварийную помощь от оператора энергосистемы Польши.

Напомним, в результате массированной атаки РФ в ночь на 11 апреля полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области.

Ущерб от обстрелов РФ энергосистемы Украины

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины составляет $11,5 млрд, но она не учитывает самую масштабную атаку на украинскую энергетику, которую враг осуществил 22 марта.

В результате последних российских ударов по украинской энергосети она отмечала очень значительные повреждения. Пока что окончательно убытки не подсчитаны, но по предварительным оценкам они составляют не менее 26 миллионов долларов.

Ущерб НЭК "Укрэнерго" от атак российских войск по энергосистеме Украины за последние дни ориентировочно достигает €90-100 млн, сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что 22 марта российские кафиры нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил , что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

Учитывая ситуацию в стране и активизацию массированных ударов врага по объектам энергетической системы по всей территории Украины, Министерство энергетики Украины обратилось к представителям власти и всем украинцам не озвучивать публично подробную информацию о последствиях ударов вражеской армии.

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