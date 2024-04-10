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Новая серия масштабных обстрелов энергосистемы. Стоит ли ждать графиков отключений во всех областях
С конца марта россияне приступили к новой серии массированных атак на украинскую энергосистему. Одной из самых мощных была атака 22 марта, когда в результате обстрелов была существенно повреждена Днепровская ГЭС, а также значительная часть тепловых электростанций по всей территории Украины. Эксперты не исключают возможность веерных отключений, однако говорят, что их можно будет избежать, если восстановить ТЭС.
Начавшиеся в конце марта обстрелы объектов энергетики продолжаются до сих пор. В отличие от осени и зимы 2022/2023 годов, когда российские военные атаковали объекты энергетики по всей территории Украины, сейчас они сосредоточились на энергетике отдельных промышленных регионов, пытаясь максимально дестабилизировать энергосистему там. Из-за российских атак без света остаются украинцы в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Сумской областях. Самая тяжелая ситуация в Харькове и Кривом Роге, где вернулись к практике аварийных и стабилизационных отключений. А на значительной территории Украины ограничения пока не вводились.
Существенного дефицита и ограничений после новой серии массированных атак удалось избежать благодаря импорту электроэнергии из ЕС и работающей атомной генерации. Проблемы могут наступить летом, когда атомные энергоблоки будут остановлены на плановых ремонтах, а гидрогенерация снизится. Поэтому, по мнению, большинства опрошенных экспертов, у энергетики есть несколько месяцев, чтобы восстановить поврежденные объекты тепловой генерации.
Кроме того, власти уже сейчас следует сосредоточиться на создании благоприятных условий для развития распределенной генерации. То есть небольших электростанций, которые будут генерировать электроэнергию в небольших объемах, и в которые труднее будет попасть российским военным.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Россияне уничтожают генерацию, которую сложнее восстанавливать
Эксперт аналитического агентства "Маркет.Инфо" Александр Голиздра считает, что последствия недавних обстрелов хуже, чем во время отопительного сезона 2022/2023 годов. В последнюю декаду марта были разрушены или повреждены 7 тепловых и 2 гидроэлектростанции, в отличие от систем передачи и распределения прошлого осенне-зимнего периода.
Он отмечает, что прохождение пикового периода будет зависеть от того, насколько удастся восстановить ТЭС и ГЭС, и не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Однако добавляет, что крупнейший оператор тепловой генерации ДТЭК заявил о намерениях восстановить разрушенные в результате мартовской атаки мощности, что вполне возможно, учитывая опыт зимы 2022/2023. Однако следует понимать, что с каждой новой массированной атакой возможностей быстро восстановить поврежденные объекты становится меньше.
По словам директора по аналитическим исследованиям DiXi Group Романа Ницовича, о характере и степени поражений сознательно не говорят, чтобы не давать россиянам возможности оценить эффективность от атак. Однако из сообщений можно сделать вывод о серьезных разрушениях. А на восстановление генерирующих объектов уйдет достаточно много времени, особенно в случае оборудования генерирующих установок, то есть оборудования блоков ТЭС и ГЭС.
Эксперт отмечает, что летом дефицит в энергосистеме сможет удовлетворить солнечную генерацию электроэнергии, которая будет генерировать мощность в дневные часы, а также коммерческий импорт. К зиме энергетикам нужно будет подготовить атомную генерацию, чтобы АЭС могли по-прежнему прошлой зимой работать всеми девятью энергоблоками, находящимися на подконтрольной территории.
Стоит ли ждать графиков отключений летом
Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что после серии атак, продолжающейся с конца марта, в энергосистеме Украины увеличивается дефицит мощности. Это сейчас не ощущается потому, что работает атомная генерация, но начиная с июля, когда на АЭС начнутся ремонты и дефицит в стене ощутим. К тому же в летнее время воды станет меньше, так что снизится генерация ГЭС. Тогда возможен серьезный дефицит и многое будет зависеть от восстановления тепловых электростанций.
Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что угрозы графиков отключений для всей страны пока нет. Есть отдельные пострадавшие регионы, такие как Харьковская, Днепропетровская Запорожская, Полтавская и Сумская области, где время от времени могут вводиться ограничения на энергопотребление в пиковые часы. В Харькове и частично в Кривом Роге уже сейчас работают графики стабилизационных отключений. Но потребителям в других регионах Украины, по мнению эксперта, графики пока не угрожают.
Рябцев отмечает, что при восстановлении генерации энергокомпаниям следует сосредоточиться не только на восстановлении поврежденных электростанций, но и на строительстве разделенной генерации.
В Укрэнерго пока тоже не видят предпосылок для внедрения графиков отключений электроэнергии для всей территории Украины. Директор по коммуникациям "Укрэнерго" Мария Цатурян, говорит, что зимой 2022/2023 россияне использовали тактику коврового бомбардировки энергетики по всей стране, а сейчас сосредоточились на регионах, где высока концентрация промышленных объектов и пытаются вызвать там локальные проблемы. Дальнейшая ситуация, по ее мнению, будет зависеть от возможности покрывать дефицит в энергосистеме, объемов восстановления, а также от способности агрессора осуществлять массированные атаки на энергосистему и характер этих атак.
По ее словам, энергетики смогут подготовиться к следующей зиме, но готовиться нужно уже сейчас. Кроме восстановления поврежденных энергетических объектов, нужно увеличить гибкость энергосистемы и ее способность покрывать пики потребления. Вместо нескольких десятков крупных электростанций должно быть несколько сотен мелких, которые рассредоточены по всей территории Украины. Тогда россиянам будет сложнее поразить энергосистему. Но над созданием условий для привлечения инвестиций в развитие такой генерации нужно работать уже сейчас.