Новая серия масштабных обстрелов энергосистемы. Стоит ли ждать графиков отключений во всех областях

С конца марта россияне приступили к новой серии массированных атак на украинскую энергосистему. Одной из самых мощных была атака 22 марта, когда в результате обстрелов была существенно повреждена Днепровская ГЭС , а также значительная часть тепловых электростанций по всей территории Украины. Эксперты не исключают возможность веерных отключений, однако говорят, что их можно будет избежать, если восстановить ТЭС.

Начавшиеся в конце марта обстрелы объектов энергетики продолжаются до сих пор. В отличие от осени и зимы 2022/2023 годов, когда российские военные атаковали объекты энергетики по всей территории Украины, сейчас они сосредоточились на энергетике отдельных промышленных регионов, пытаясь максимально дестабилизировать энергосистему там. Из-за российских атак без света остаются украинцы в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Сумской областях. Самая тяжелая ситуация в Харькове и Кривом Роге, где вернулись к практике аварийных и стабилизационных отключений. А на значительной территории Украины ограничения пока не вводились.

Существенного дефицита и ограничений после новой серии массированных атак удалось избежать благодаря импорту электроэнергии из ЕС и работающей атомной генерации. Проблемы могут наступить летом, когда атомные энергоблоки будут остановлены на плановых ремонтах, а гидрогенерация снизится. Поэтому, по мнению, большинства опрошенных экспертов, у энергетики есть несколько месяцев, чтобы восстановить поврежденные объекты тепловой генерации.

Кроме того, власти уже сейчас следует сосредоточиться на создании благоприятных условий для развития распределенной генерации. То есть небольших электростанций, которые будут генерировать электроэнергию в небольших объемах, и в которые труднее будет попасть российским военным.

Россияне уничтожают генерацию, которую сложнее восстанавливать

Эксперт аналитического агентства "Маркет.Инфо" Александр Голиздра считает, что последствия недавних обстрелов хуже, чем во время отопительного сезона 2022/2023 годов. В последнюю декаду марта были разрушены или повреждены 7 тепловых и 2 гидроэлектростанции, в отличие от систем передачи и распределения прошлого осенне-зимнего периода.

"По разным оценкам было потеряно от 2 до 6 ГВт установленной мощности (при общей мощности 16-17 ГВт). И ключевое здесь – это преимущественно маневровые мощности, которые позволяют балансировать энергосистему. Блэкауту в масштабах страны удалось избежать – благодаря импорту и аварийной помощи с ЕС в размере 1,3-1,5 ГВт и досрочного запуска находившегося в ремонте атомного блока (1 ГВт) По словам Министра энергетики Германа Галущенко – это самая масштабная атака на украинскую энергосистему с начала вторжения. так оно и есть. Александр Голиддра Эксперт аналитического агентства "Маркет.Инфо"

Он отмечает, что прохождение пикового периода будет зависеть от того, насколько удастся восстановить ТЭС и ГЭС, и не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Однако добавляет, что крупнейший оператор тепловой генерации ДТЭК заявил о намерениях восстановить разрушенные в результате мартовской атаки мощности, что вполне возможно, учитывая опыт зимы 2022/2023. Однако следует понимать, что с каждой новой массированной атакой возможностей быстро восстановить поврежденные объекты становится меньше.

По словам директора по аналитическим исследованиям DiXi Group Романа Ницовича, о характере и степени поражений сознательно не говорят, чтобы не давать россиянам возможности оценить эффективность от атак. Однако из сообщений можно сделать вывод о серьезных разрушениях. А на восстановление генерирующих объектов уйдет достаточно много времени, особенно в случае оборудования генерирующих установок, то есть оборудования блоков ТЭС и ГЭС.

"Турбины, генераторы, трансформаторы, это оборудование искусственное. Его нужно заказать, потом ждать пока его изготовят, доставить и смонтировать. Это займет длительное время, даже если мы его получим как помощь от других стран. Мы уже знаем, что Литва предложила нам использовать оборудование своих ТЭС, которые вывели из эксплуатации и законсервировали. Но нам нужно будет время, чтобы его доставить, смонтировать и запустить". Роман Ницович Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group

Эксперт отмечает, что летом дефицит в энергосистеме сможет удовлетворить солнечную генерацию электроэнергии, которая будет генерировать мощность в дневные часы, а также коммерческий импорт. К зиме энергетикам нужно будет подготовить атомную генерацию, чтобы АЭС могли по-прежнему прошлой зимой работать всеми девятью энергоблоками, находящимися на подконтрольной территории.

Стоит ли ждать графиков отключений летом

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что после серии атак, продолжающейся с конца марта, в энергосистеме Украины увеличивается дефицит мощности. Это сейчас не ощущается потому, что работает атомная генерация, но начиная с июля, когда на АЭС начнутся ремонты и дефицит в стене ощутим. К тому же в летнее время воды станет меньше, так что снизится генерация ГЭС. Тогда возможен серьезный дефицит и многое будет зависеть от восстановления тепловых электростанций.

"Это абсолютно прогнозируемый и реалистичный сценарий, что мы вернемся к графикам отключений в июле-августе, а затем начиная с ноября. Если мы говорим о дефиците генерации, то это будет касаться всей страны. Это надо предвидеть, потому что вероятность высока". Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что угрозы графиков отключений для всей страны пока нет. Есть отдельные пострадавшие регионы, такие как Харьковская, Днепропетровская Запорожская, Полтавская и Сумская области, где время от времени могут вводиться ограничения на энергопотребление в пиковые часы. В Харькове и частично в Кривом Роге уже сейчас работают графики стабилизационных отключений. Но потребителям в других регионах Украины, по мнению эксперта, графики пока не угрожают.

Рябцев отмечает, что при восстановлении генерации энергокомпаниям следует сосредоточиться не только на восстановлении поврежденных электростанций, но и на строительстве разделенной генерации.

"Вкладывать средства в восстановление Харьковской ТЭЦ-5 смысла нет, потому что после восстановления возможны новые атаки на нее. По-моему, стоит наконец-то отказаться от гигантомании и анализировать задачи, которые были определены энергостратегией на период до 2035 года. В ней было сказано, что будущее украинской генерации по децентрализованным и рассредоточенным объектам Сейчас стоит сконцентрироваться на установке и запуске модульных систем генерирующих установок мощностью от 5 до 30 МВт для того, чтобы увеличить количество объектов, которые могут генерировать как электрическую, так и тепловую энергию. стоит сосредоточить внимание на межсезонье и именно на это нужно выделять больший ресурс" Геннадий Рябцев Директор специальных программ НТЦ "Психея"

В Укрэнерго пока тоже не видят предпосылок для внедрения графиков отключений электроэнергии для всей территории Украины. Директор по коммуникациям "Укрэнерго" Мария Цатурян, говорит, что зимой 2022/2023 россияне использовали тактику коврового бомбардировки энергетики по всей стране, а сейчас сосредоточились на регионах, где высока концентрация промышленных объектов и пытаются вызвать там локальные проблемы. Дальнейшая ситуация, по ее мнению, будет зависеть от возможности покрывать дефицит в энергосистеме, объемов восстановления, а также от способности агрессора осуществлять массированные атаки на энергосистему и характер этих атак.

"Если отталкиваться от той ситуации, которая есть сейчас, то пока предпосылок для массовых отключений, применения аварийных или плановых отключений по всей Украине в этой ситуации "Укрэнерго" не видит. Сейчас действуют ограничения в Харьковской области, там повреждены энергетические объекты. Также ограничения действуют в районе Кривого Рога для промышленных потребителей, также в результате недавних обстрелов. Пока что поводов для распространения каких-либо графиков на постоянной основе нет. Но это может измениться, если плотность обстрелов увеличится". Мария Цатурян Директор по коммуникациям "Укрэнерго"

По ее словам, энергетики смогут подготовиться к следующей зиме, но готовиться нужно уже сейчас. Кроме восстановления поврежденных энергетических объектов, нужно увеличить гибкость энергосистемы и ее способность покрывать пики потребления. Вместо нескольких десятков крупных электростанций должно быть несколько сотен мелких, которые рассредоточены по всей территории Украины. Тогда россиянам будет сложнее поразить энергосистему. Но над созданием условий для привлечения инвестиций в развитие такой генерации нужно работать уже сейчас.