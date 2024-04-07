Ситуация ухудшается: в Харьковской области обесточено 410 тысяч абонентов

Ночью россияне нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковщине, в результате чего был поврежден очередной объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго". Поэтому "Укрэнерго" увеличило в Харькове и области объем аварийных отключений.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Вражеские удары этой ночью значительно ухудшили ситуацию, поскольку еще вчера в Харьковской области из-за сетевых ограничений обесточено "всего" 300 тысяч абонентов и к ним применялись графики почасовых отключений.

Из-за риска повторных обстрелов энергетики не берутся прогнозировать восстановление энергосистемы и просят людей максимально экономить электроэнергию.

В Министерстве энергетики добавляют, что за сутки ремонтные бригады возобновили электроснабжение только для 19,2 тысяч абонентов, а из-за ночных обстрелов на Харьковщине утром применяются графики аварийных отключений, обесточено 410 тысяч абонентов.

Какая ситуация в других областях

В остальных областях также наблюдается сложная ситуация. По минимальным подсчетам без света остаются более 14,6 тысячи человек.

В Днепропетровской области в результате боев выключались 1844 точки учета. В Донецкой области в результате вражеских обстрелов отключены 19,7 тысячи абонентов в 34 населенных пунктах. В Запорожской области обесточены 3730 точек учета в 50 населенных пунктах. В Николаевской области обесточены 1 населенный пункт, всего – 152 точки учета.

В Киев и из-за технологических нарушений обесточивались 18 жилых домов и 20 учреждений, однако энергетикам удалось быстро возобновить энергоснабжение.

Этой ночью пострадала энергетическая сеть и в Одесской области. Из-за боевых действий отключен 1 юридический потребитель, обесточено 2376 точек учета в 4 населенных пунктах. Продолжаются восстановительные работы.

В Сумской области ремонтным бригадам удалось вернуть свет 3495 абонентам, ранее обесточенным в результате боевых действий. Однако из-за вражеских обстрелов есть новые повреждения оборудования и электросетей. Остаются обесточенными 6542 потребителя в 76 населенных пунктах.

РФ возобновила атаки по энергосистеме

Напомним, что зимний период в Украине прошел относительно спокойно для энергосистемы, но ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова и других городов.

Также кафиры попали в крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС. В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Очередной мощный удар произошел к утру 29 марта. Тогда РФ атаковала Украину крылатыми ракетами и баллистикой. Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в центральных и западных регионах Украины.

В результате этих ударов ДТЭК потеряла 80% генерирующих мощностей. 5 из 6 теплоэлектростанций компании серьезно повреждены.