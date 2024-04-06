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На Харьковщине без света 300 тыс. абонентов, возможны отключения в других областях
В Харьковской области из-за сетевых ограничений обесточено 300 тысяч абонентов, к ним применяются графики почасовых отключений. В результате вражеских обстрелов полностью обесточенными остаются 17 тысяч абонентов.
Об этом сообщило Министерство энергетики.
За прошедшие сутки в Харьковской области по технологическим причинам выключались несколько высоковольтных воздушных линий, отключалось оборудование на высоковольтной подстанции.
Из-за сложной ситуации "Харьковоблэнерго" обратилось к жителям с просьбой снизить энергопотребление.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Если у вас долго не было света, то после его появления воздержитесь от включения сразу всех электроприборов! В результате перегрузки могут отключаться автоматические выключатели в вашем домовладении, что приводит к обесточиванию жилья и необоснованным обращениям по восстановлению электроснабжения", - подчеркнули энергетики.
Минэнерго предупреждает, что сетевые ограничения, применявшиеся в ряде областей два вечера подряд вследствие массированных атак РФ на энергосистему, возможны и сегодня.
В пятницу вечером аварийные отключения применялись для Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской областей. Перед этим в четверг вечером такие ограничения применялись в этих областях плюс Донецк.
В результате атак РФ с утра субботы краткосрочно выключалось оборудование одной из высоковольтных подстанций и воздушная линия в Киевской области. Резервная линия 330 кВ Запорожской АЭС из-за российских обстрелов остается обесточенной с 4 апреля, станция питается одной линии 750 кВ.
Атака на Харьков
Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Наши предки в этот день следили за облаками.
В Харькове в результате ракетной атаки РФ разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, для населения подготовили графики отключений электроэнергии. Кроме того, из-за дефицита электричества в городе планировалось досрочно завершить отопительный сезон.
Также из-за обстрелов кафиров в Харькове без электроснабжения осталась ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включились аварийные дизель-генераторы.