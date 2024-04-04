В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов"

Из-за обстрелов окупантов в Харькове ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" сегодня в 08:30 потеряла внешнее электроснабжение. Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, в работу включены аварийные дизель-генераторы.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ).

"По информации, полученной от эксплуатирующей организации Национальный научный центр "Харьковский физико - технический институт", ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов, основанная на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов" сегодня в 08:30 утра потеряла внешнее электроснабжение во время обстрелов Харькова войсками РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы.

Как подчеркнули в ГИЯРе, радиационная ситуация на площадке в пределах нормы.

СПРАВКА:

"Источник нейтронов" предназначен для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

"Источник нейтронов" находится в научном центре Харьковского физико-технического института.

Установка была введена в эксплуатацию в декабре 2014 года. Она должна обеспечивать Украине новые исследовательские возможности и способность производить изотопы, в первую очередь, для медицинского использования, а именно диагностики и лечения различных видов онкологических заболеваний.

Из-за обстрелов территории института российскими войсками его инфраструктуре уже нанесен катастрофический ущерб, при этом вероятны и дальнейшие повреждения самой установки "Источник нейтронов".

Напомним, в ночь на 4 апреля российская армия атаковала "шахедами" восток Украины. В Харькове прогремели несколько взрывов, есть попадания в многоэтажку, погибли трое спасателей и гражданская.