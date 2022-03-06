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Войска РФ обстреляли из "Градов" Харьковский физико-технический институт, где находится ядерная установка — СБУ

Войска РФ обстреляли из "Градов" Харьковский физико-технический институт, где находится ядерная установка - СБУ
Фото: Харьковский физико-технический институт в мирное время

В воскресенье, 6 марта, российские войска обстреляли научный центр Харьковского физико-технического института, где находится ядерная установка. 

Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

"Сегодня российский агрессор совершил обстрел из реактивных систем залпового огня "Град" по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", — говорится в сообщении.

Известно, что там находится исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов.

"Уничтожение ядерной установки и хранилищ может привести к масштабной экологической катастрофе", — отмечается в сообщении.

По информации УСБУ, следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины).

СБУ продолжает собирать доказательства в Гаагу.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько