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Войска РФ обстреляли из "Градов" Харьковский физико-технический институт, где находится ядерная установка — СБУ
В воскресенье, 6 марта, российские войска обстреляли научный центр Харьковского физико-технического института, где находится ядерная установка.
Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.
"Сегодня российский агрессор совершил обстрел из реактивных систем залпового огня "Град" по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", — говорится в сообщении.
Известно, что там находится исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Уничтожение ядерной установки и хранилищ может привести к масштабной экологической катастрофе", — отмечается в сообщении.
По информации УСБУ, следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины).
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