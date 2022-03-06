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Війська РФ обстріляли з "Градів" Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться ядерна установка — СБУ
У неділю, 6 березня, російські війська обстріляли науковий центр Харківського фізико-технічного інституту, де знаходиться ядерна установка.
Про це повідомляє управління Служби безпеки України у Харківській області.
"Сьогодні російський агресор здійснив обстріл із реактивних систем залпового вогню "Град" по території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що там знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Знищення ядерної установки та сховищ може призвести до масштабної екологічної катастрофи", — зазначається у повідомленні.
За інформацією УСБУ, слідчими РБ України у Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури порушено кримінальне провадження за статтею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України).
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