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Російський ворог вдарив по телевежі та мерії Харкова (ВІДЕО)

Російський ворог вдарив по телевежі та мерії Харкова
Російський ворог вдарив по телевежі та мерії Харкова

У Харкові, де протягом сьогоднішнього дня, 2 березня, безперервно відбуваються вибухи, ворожі удари завдано по телевізійній вежі, мерії та будинку праці, розташованому недалеко від міськради. Також прилетів снаряд до міської школи №17.

У Харкові ворожі удари були завдані по телевізійній вежі та по будинку праці, розташованому неподалік міськради.

У Харкові ворог завдав удару крилатою ракетою по будівлі міськради. Інформації про жертв та постраждалих поки що немає.

"Щойно Харків, пряме попадання крилатою ракетою в будівлю міськради", - написав заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Роман Семенуха у Facebook, проілюструвавши повідомлення відповідним знімком.

Фото 2 — Російський ворог вдарив по телевежі та мерії Харкова (ВІДЕО)

У самому Харкові тривали ракетні удари, які вчора забрали багато життів простих городян та зруйнували їхні будинки.

Також прилетів снаряд до міської школи №17.

Фото 3 — Російський ворог вдарив по телевежі та мерії Харкова (ВІДЕО)

У Харкові у 253 житлових будинках відключено опалення, ще 168 будинків поки що залишаються без гарячої води.

2 березня близько 08:10 по Харкову було завдано нових ракетних ударів по будівлі СБУ в Харківській області, ГУ Нацполіції в Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Зазначимо, внаслідок ворожого ракетного обстрілу будівлі Харківської обласної адміністрації вранці 1 березня, за попередніми даними, загинуло щонайменше семеро людей. Ще 24, включаючи одну дитину, було травмовано. З них 11 перебувають у тяжкому стані.

В Україні сьомий день продовжується війна. 24 лютого о 4-й ранку почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Світлана Манько