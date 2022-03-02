В Харькове новые ракетные удары: горят здания главного управления Нацполиции и СБУ и университета Каразина

2 марта около 08:10 по Харькову были нанесены новые ракетные удары по зданию СБУ в Харьковской области, ГУ Нацполиции в Харьковской области и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Харьков. В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется", - говорится в сообщении ГСЧС.

От ГСЧС привлечены 90 человек и 21 ед. техники. Работы продолжаются.

Советник министра МВД Антон Геращенко также сообщил, что "горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания МВД".

Точное количество жертв и пострадавших уточняется.

Отметим, в результате вражеского ракетного обстрела здания Харьковской областной администрации утром 1 марта, по предварительным данным, погибло по меньшей мере семь человек. Еще 24, включая одного ребенка, были травмированы. Из них 11 находятся в тяжелом состоянии.