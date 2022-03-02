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В Харькове новые ракетные удары: горят здания главного управления Нацполиции и СБУ и университета Каразина
2 марта около 08:10 по Харькову были нанесены новые ракетные удары по зданию СБУ в Харьковской области, ГУ Нацполиции в Харьковской области и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
Об этом сообщает ГСЧС.
"Харьков. В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется", - говорится в сообщении ГСЧС.
От ГСЧС привлечены 90 человек и 21 ед. техники. Работы продолжаются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Советник министра МВД Антон Геращенко также сообщил, что "горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания МВД".
Точное количество жертв и пострадавших уточняется.
Отметим, в результате вражеского ракетного обстрела здания Харьковской областной администрации утром 1 марта, по предварительным данным, погибло по меньшей мере семь человек. Еще 24, включая одного ребенка, были травмированы. Из них 11 находятся в тяжелом состоянии.