Российский враг ударил по телевышке и мэрии Харькова (ВИДЕО)

В Харькове, где в течение сегодняшнего дня, 2 марта, беспрерывно происходят взрывы, вражеские удары нанесены по телевизионной вышке, мэрии и по дому труда, расположенному недалеко от горсовета. Также прилетел снаряд в городскую школу №17.

В Харькове вражеские удары были нанесены по телевизионной вышке и по дому труда, расположенному недалеко от горсовета.

В Харькове враг нанес удар крылатой ракетой по зданию горсовета. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

"Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета", - написал заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Роман Семенуха в Facebook, проиллюстрировав сообщение соответствующим снимком.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также прилетел снаряд в городскую школу №17.

В Харькове в 253 жилых домах отключено отопление, еще 168 домов пока остаются без горячей воды.

2 марта около 08:10 по Харькову были нанесены новые ракетные удары по зданию СБУ в Харьковской области, ГУ Нацполиции в Харьковской области и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

Отметим, в результате вражеского ракетного обстрела здания Харьковской областной администрации утром 1 марта, по предварительным данным, погибло по меньшей мере семь человек. Еще 24, включая одного ребенка, были травмированы. Из них 11 находятся в тяжелом состоянии.

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