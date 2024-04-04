В результате ночной атаки в Харькове погибли 4 человека, бил враг и по Никополю: какая ситуация в регионах

За прошедшие сутки и ночь 4 апреля под вражескими обстрелами находились 9 областей Украины. Больше всего досталось Харькову, где враг попал беспилотниками по жилым домам, в результате чего погибли люди.

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В общей сложности из разных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 106 населенных пунктов и 146 объектов инфраструктуры, пишет Military Media Center.

В Харькове погибли 4 человека

4 апреля начиная с 01:16 по Харькову было выпущено по меньшей мере 15 вражеских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО. Попадания зафиксированы в Новобаварском районе, Слободском, Салтовском районах города. Погибли 4 человека. 12 получили травмы разной степени: 3 в тяжелом состоянии, 5 средних, другие легкие, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Стрелка, Красное и др. Авиаудары подверглись н.п. Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синковка, Петропавловка, Песчаное, Калиновое, Боровая.

Ночью в городе Лозовая зафиксировано два попадания в предприятие. Горело 5 автомобилей. Также дроны попали в Змиевскую ТЭС. Идет ликвидация последствий попадания.

В результате артобстрела с. Ивашки Богодуховского района повреждены два частных дома. В городе Мерефа Харьковского района попадание ракетой Х-59МК-1 м в производственное здание предприятия. Повреждены 12 домов. Пострадала 65-летняя гражданская женщина, у нее острая реакция на стресс без госпитализации. Травмированный 55-летний гражданский мужчина: взрывная травма.

В результате обстрела г. Купянск-Узловой поврежден частный дом и автомобиль. Травмированный 69-летний мужчина. Все. Боровая в Изюмском районе. В результате вражеских обстрелов было повреждено здание банковского учреждения. Волчанск и Липцы атаковали КАБами. Поврежден жилой дом.

Под огнем находились 9 населенных пунктов Запорожской области

За сутки оккупанты нанесли 320 ударов по населенным пунктам Запорожской области. 8 авиационных ударов военнослужащие РФ совершили по Орехову, Роботину, Малой Токмачке, Малиновке. 38 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку, сообщили в ОВА.

14 РСЗО-обстрелов пришлись по Орехову, Малой Токмачке, Роботиному, Левадному и Преображенцу. 260 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Преображенки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малых Щербаков. Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области повреждено 5 домов

Прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Приднепровское, Кизомис, Берислав, Тягинку, Золотую Балку, Осокоровку и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 5 частных домов. Также были зафиксированы попадания в учебное заведение и детский сад. Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.

Вечером и ночью враг бил по Никопольскому району

Войска РФ применяли дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию для ударов по Днепропетровскому району. В общей сложности было полдесятка атак, информируют в ОВА.

Враг попал по Никополю, Марганецкому и Красногригоревскому общинам. Повреждены дом культуры, гимназия, частный дом.

В Николаевской области под обстрелом находились три общины

3 апреля зафиксировано попадание БпЛА типа "Ланцет" за пределами населенного пункта Коблевской общины. Также дважды враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины, сообщает глава области Виталий Ким.

Четыре раза враг совершал артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине и ее открытой местности. Пострадавших нет.

В Сумской области под обстрелом были две общины

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелы потерпели Эсманьская и Краснопольская общины, сообщили в ОВА.

В Донецкой области разрушены жилые дома

Покровский район. В Марьинском обществе обстреляны Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Максимилиановка. В Кураховке повреждены 3 дома, сообщили в ОВА.

Краматорский район. В Лиманской общине в Заречном разрушены дом и еще 5 повреждены, в Ямполевке разрушены 4 дома. В Старой Николаевке Ильиновской общины повреждены 3 объекта. В Константиновской общине под огнем Александро-Шультино.

Бахмутский район. В Торецке повреждено 10 домов и 6 админпостроек. В Часовоярской общине повреждены 13 частных домов. В Северской общине обстреляна Серебрянка, в Соледарской – Раздолевка, Федоровка и Васюкивка, в Звановской – Переездное и Верхнекаменское.