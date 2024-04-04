Внаслідок нічної атаки у Харкові загинули 4 людини, бив ворог і по Нікополю: яка ситуація в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 4 квітня під ворожими обстрілами перебували 9 областей України. Найбільше дісталося Харкову, де ворог поцілив безпілотниками по житлових будинках внаслідок чого є загиблі і поранені.

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Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 106 населених пунктів та 146 об'єктів інфраструктури, пише Military Media Center.

У Харкові загинули 4 людини

4 квітня починаючи з 01:16 по Харкову загалом було випущено щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину із них збили сили ППО. Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста. Загинули 4 людини. 12 зазнали травм різного ступеня: 3 у важкому стані, 5 середніх, інші легкі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Красне та ін. Авіаударів зазнали н.п. Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова.

Вночі у місті Лозова зафіксовано два влучання в підприємства. Горіло 5 автівок. Також дрони поцілили у Зміївську ТЕС. Триває ліквідація наслідків влучання.

Внаслідок артобстрілу с. Івашки Богодухівського району пошкоджені два приватні будинки. У місті Мерефа Харківського району є влучання ракетою Х-59МК-1 м у виробничу будівлю підприємства. Пошкоджено 12 будинків. Постраждала 65-річна цивільна жінка, у неї гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Травмований 55-річний цивільний чоловік: вибухова травма.

В результаті обстрілу м. Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Травмований 69-річний чоловік. Ус. Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено будівлю банківської установи. Вовчанськ та Липці атакували КАБами. Пошкоджено житловий будинок.

Під вогнем були 9 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби окупанти завдали 320 ударів по населених пунктах Запорізької області. 8 авіаційних ударів військовослужбовці РФ здійснили по Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці. 38 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку, повідомили в ОВА.

14 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Преображенці. 260 артударів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малих Щербаків. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині пошкоджено 5 будинків

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Тягинку, Золоту Балку, Осокорівку та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад та дитячий садок. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Ввечері та вночі ворог бив по Нікопольському району

Війська РФ застосовували дрони-камікадзе й важку артилерію для ударів по Дніпропетровському району. Загалом було півдесятка атак, інформують в ОВА.

Ворог поцілив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені будинок культури, гімназія, приватна оселя.

У Миколаївській області під обстрілом були три громади

3 квітня зафіксовано влучання БпЛА типу "Ланцет" за межами населеного пункту Коблівської громади. Також двічі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади, повідомляє голова області Віталій Кім.

Чотири рази ворог здійснював артилерійські обстріли по Куцурубській громаді та її відкритій місцевості. Постраждалих немає.

На Сумщині під обстрілом були дві громади

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Есманьська та Краснопільська громади, повідомили в ОВА.

У Донецькій області зруйновані житлові будинки

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. У Курахівці пошкоджено 3 будинки, повідомили в ОВА.

Краматорський район. У Лиманській громаді в Зарічному зруйновано будинок і ще 5 пошкоджено, в Ямполівці зруйновано 4 будинки. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівській громаді під вогнем Олександро-Шультине.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 10 будинків і 6 адмінбудівель. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків. У Сіверській громаді обстріляна Серебрянка, у Соледарській — Роздолівка, Федорівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.