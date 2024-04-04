У Харкові знеструмлена ядерна установка "Джерело нейтронів"

Через обстріли окупантів у Харкові ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" сьогодні о 08:30 втратила зовнішнє електропостачання. Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, у роботу включені аварійні дизель-генератори.

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Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ).

"За інформацією, отриманою від експлуатуючої організації Національний науковий центр "Харківський фізико - технічний інститут", ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу міста Харків військами РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори.

Як підкреслили в ДІЯРУ, радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

ДОВІДКА:

"Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

"Джерело нейтронів" знаходиться у науковому центрі Харківського фізико-технічного інституту.

Установку ввели в експлуатацію у грудні 2014 року. Вона мала забезпечувати Україні нові дослідницькі можливості і здатність виробляти ізотопи, в першу чергу, для медичного використання, а саме діагностики та лікування різних видів онкологічних захворювань.

Через обстріли території інституту російськими військами його інфраструктурі вже нанесені катастрофічні збитки, при цьому імовірні й подальші пошкодження самої установки "Джерело нейтронів".

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня російська армія атакувала "шахедами" схід України. У Харкові пролунали декілька вибухів, є влучання у багатоповерхівку, загинули троє рятувальників і цивільна.