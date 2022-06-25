РФ знову обстріляла ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові: які пошкодження

У результаті чергового обстрілу Харкова зі сторони Російської Федерації 25 червня пошкоджень зазнала ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

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За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", в результаті попереднього огляду майданчику було встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику.

Зокрема, пошкоджено північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки, вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції, вентиляційну трубу основної будівлі установки, систему охолодження клістронної галереї прискорювача, корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення та обшивку основної будівлі установки.

Зазначається, що персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів.

Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан. Оперативний персонал контролює її стан та продовжує роботу із усунення наслідків бойових дій та підтримання у працездатному стані її обладнання.

"Однак ця його робота ускладнена, а інколи й неможлива через небезпеку нових обстрілів майданчику. Зовнішнє електропостачання ЯПУ "Джерело нейтронів" відсутнє", - кажуть у ДІЯРУ.

Там також додають, що виміри переносним дозиметром показали, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі установки "Джерело нейтронів" знаходиться в межах норми.

"У черговий раз звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування та обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - підкреслюють в інспекції.

Відомство констатує, що через остріли території інституту російськими військами його інфраструктурі вже нанесені катастрофічні збитки, при цьому імовірні й подальші пошкодження самої установки "Джерело нейтронів".