Окупанти обстріляли Харків і область: загинуло троє людей

У Золочові Харківської області через обстріл багатоквартирного будинку загинув мирний житель. Під завалами знаходяться, мабуть, ще двоє людей.

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Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Також двоє людей загинули у Чугуєві, ще двоє – поранено.

Минулої ночі у Харкові від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Там пошкоджено господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж.

Вранці 22 червня ворог обстрілював Немишлянський район Харкова. Попередньо, троє людей поранені.

"На лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюма ворог продовжує штурмові дії у напрямку міста Слов'янськ. Наші військові утримують оборону", - додав Синегубов.

Як повідомили у прес-службі ДСНС України, за добу в Харківській області сталося 37 пожеж, 16 – викликані обстрілами.

"Пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася в Індустріальному, Київському та Слобідському районах Харкова, а також Чугуївському, Ізюмському, Куп'янському та Богодухівському районах області", - повідомили у ДСНС.

Окрім цього, вночі окупанти обстріляли житловий масив селища Золочів у Золочівському районі, внаслідок чого було частково зруйновано 2 житлові двоповерхові будинки, а також горіли конструктивні елементи в одній із будівель на площі 20 кв. м. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, шестеро людей загинули та ще шість цивільних осіб отримали осколкові поранення внаслідок артилерійських обстрілів Чугуєва Харківської області з боку окупантів близько 18:00 21 червня.