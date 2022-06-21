В Чугуеве под вражеский обстрел попал автовокзал: шестеро погибших (ФОТО)

Шесть человек погибли и еще шесть гражданских лиц получили осколочные ранения в результате артиллерийских обстрелов Чугуева Харьковской области со стороны оккупантов около 18:00 21 июня.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в результате этих действий был поврежден многоэтажный дом, торговые павильоны и автостанция.

В частности, как видно на опубликованных фото, на платформе автовокзала, расположенного на углу улиц Харьковской и Ждановского, произошел пожар, уничтоживший торговые площади.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Сотрудники Чугуевского районного управления полиции провели первоочередные следственные действия и направят в дальнейшем собранные материалы по подследственности в управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Отметим, что перед этим об обстреле Чугуевской общины с шестью погибшими сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, однако подробностей не озвучивал.

Всего же из-за усиленных обстрелов с российской стороны в Харькове и области в течение вторника погибли уже по меньшей мере 15 человек, а еще 18 были ранены.