В Чугуєві під ворожий обстріл потрапив автовокзал: шестеро загиблих (ФОТО)

Шість людей загинуло та ще шість цивільних громадян отримали осколкові поранення внаслідок артилерійського обстрілу Чугуєва Харківської області з боку окупантів близько 18:00 21 червня.

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Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, внаслідок цих дій було пошкоджено багатоповерховий будинок, торгівельні павільйони та автостанцію.

Зокрема, як видно на опублікованих фото, на платформі автовокзалу, що розташований на розі вулиць Харківської та Ждановського, сталася пожежа, яка знищила торгові площі.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Працівники Чугуївського районного управління поліції провели першочергові слідчі дії та направлять в подальшому зібрані матеріали за підслідністю до управління Служби безпеки України в Харківській області.

Зазначимо, що перед цим про обстріл Чугуївської громади з шістьма загиблими повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, але подробиць не озвучував.

Загалом же через посилені обстріли з російського боку у Харкові та області протягом вівторка загинули вже щонайменше 15 людей, а ще 18 були поранені.