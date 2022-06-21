Окупанти захопили селища між Лисичанськом та Гірським - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська оволоділи селищами Підлісне та Мирна Долина, розташованими між містами Лисичанськ та Гірське, мають частковий успіх в районі Гірського та закріплюються на зайнятих рубежах. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Також зазначається, що ворог здійснює вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського. Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.

"Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов. Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають", - повідомляє Генштаб.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони Берестового та Комишувахи, вели наступ у напрямку Олександропілля – Комишуваха, але відійшли.

На Краматорському напрямку противник активних дій не вів, обстрілюючи позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.

На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти також завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного.

На Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку в районах сіл Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, сіл Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Чепіль, Рубіжне та Стара Гнилиця. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій російській війська не вели, але обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.

"На Південнобузькому напрямку ворог з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА", - повідомили також у Генштабі, не додавши подробиць.

На Сіверському ж напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості, обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем'яч Чернігівської області.