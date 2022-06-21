Оккупанты захватили поселки между Лисичанском и Горским - Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска овладели поселками Подлесное и Мирная Долина, расположенными между городами Лисичанск и Горское, имеют частичный успех в районе Горского и закрепляются на занятых рубежах. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Также отмечается, что враг оказывает огневое воздействие из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горского. Продолжаются боевые действия в городе Северодонецк.

"Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отбили. Противник отошел. Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются", - сообщает Генштаб.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли районы Берестового и Камышевахи, вели наступление в направлении Александрополье – Камышеваха, но отошли.

На Краматорском направлении противник активных действий не вел, обстреливая позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Великая Камышеваха, Грушеваха, Долина, Петровское, Завгородное, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Червоное, Довгенькое и Краснополье. Оккупанты также нанесли авиационный удар вблизи Дубравного.

На Харьковском направлении противник вел воздушную разведку в районах сел Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Питомник. Артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, сел Перемога, Верхний Салтов, Старый Салтов, Чепель, Рубежное и Старая Гнилица. Кроме того, РСЗО применены по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий российские войска не вели, но обстреляли территории близ Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского и Новоселки.

"На Южнобугском направлении враг с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений осуществлял огневое воздействие по позициям наших войск и вел воздушную разведку БПЛА", - сообщили также в Генштабе, не добавив подробностей.

На Северском же направлении противник продолжает инженерное оборудование пограничных районов и минирование местности, обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье, Юнаковка Сумской области и Гремяч Черниговской области.