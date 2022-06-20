Оккупанты перешли к массированным обстрелам Лисичанска, в Северодонецке бои уже в промзоне - глава ОВА

Российские оккупационные войска готовы начать широкомасштабное наступление на остающиеся по контролем Украины населенные пункты Луганской области. Об этом рассказал в эфире телепроекта Freedom начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сейчас тяжелейшая ситуация в Северодонецке и не только. Я думаю, что можно уже с уверенностью сказать, что российская армия накопила достаточное количество резервов, чтобы начать широкомасштабное наступление. Они аккумулировали огромное количество техники. Десятки единиц тяжелой техники принимают участие в наступлении", - отметил он.

При этом глава ОВА заверил, что украинские бойцы не находятся на сегодня в окружении, а продолжают вести активные оборонные действия и наносят урон врагу.

"В Северодонецке бои идут уже в промзоне. Украинские военные контролируют только промзону, именно территорию завода "Азот". По всей линии вдоль трассы Лисичанск - Бахмут все населенные пункты сейчас обстреливаются, там идет наступление российской армии", - сказал он.

Также, по словам Гайдая, 20 июня практически беспрерывно целый день находится под обстрелами Лисичанск, и такой интенствности до сих пор не наблюдалось.

"Город давно находится под обстрелами, в основном обстреливается большими калибрами, 152-й калибр, это "Пионы", "Тюльпаны", 203-й, 240-й, авиаудары наносятся по Лисичанску. Именно сегодня город подвергся массированному обстрелу - на протяжении не получаса или часа, а в течение нескольких часов. Практически целый день город обстреливают с перерывами где-то на 15 минут", - отметил он.

При этом начальник обладминистрации констатировал, что пока нельзя понять, сколько людей были ранены или погибли в результате этого, поскольку отсутствует возможность это проверить из-за плотности ведения огня российской армии.

В свою очередь, как передает "Интерфакс-Украина", на брифинге в Киеве в понедельник вечером министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на северодонецком "Азоте" находится сейчас около 300 человек из числа гражданских, однако выезжать оттуда хотят не все.

В то же время она отметила, что по ее информации, очень небольшое количество людей, которые находятся на заводе "Азот", выехать все же хотят. Чиновница подчеркнула, что согласно гуманитарным нормам, эвакуация людей может проходить только с их согласия.

"Мне пообещали военные, что будут сделаны видео с людьми, которые скажут, что они добровольно хотят выехать", - добавила Верещук. По ее словам, в таком случае власти продолжат работать над открытием гуманитарного коридора с "Азота".