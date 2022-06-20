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ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка

Метелкино вблизи Северодонецка, война в Украине, всу

Российская армия в Луганской области усилила артиллерийские и авиационные обстрелы. Россияне активно гатят по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же в районах Тошковки и Устиновки.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне гатят по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят совершить там прорыв, и ради этого стянули туда большое количество техники", - сказал Гайдай.

Он отметил, что бои идут во многих населенных пунктах вокруг Северодонецка и Лисичанская.

"К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра. Орки продолжают использовать "ползучую" тактику - Луганскую область обстреливают из всего возможного оружия", - добавил глава ОВА.

По словам Сергея Гайдая, сейчас идет "тихая" эвакуация из Лисичанска силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

Напомним, российские военные трижды в течение 19 июня наносили авиаудары в районе Лисичанска, в Северодонецке продолжаются бои. В городе Горском в результате обстрелов было повреждено 19 домов, во Врубовке семь домов, а в Лисичанске обстреляно несколько административных зданий.

Автор:
Анастасия Дедковская