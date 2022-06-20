ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька

Російська армія на Луганщині посилила артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки.

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Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки", - сказав Гайдай.

Він наголосив, що бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська.

"На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру. Орки продовжують використовувати "повзучу»"тактику - Луганщину винищують з усієї можливої зброї", - додав голова ОВА.

За словами Сергія Гайдая, наразі триває "тиха" евакуація з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

Нагадаємо, російські військові тричі протягом 19 червня наносили авіаудари в районі Лисичанська, у Сєвєродонецьку продовжуються бої. У місті Горському внаслідок обстрілів було пошкоджено 19 будинків, у Врубівці сім будинків, а у Лисичанську обстріляно кілька адміністративних будівель.