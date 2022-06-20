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В Україні збільшилась кількість поранених дітей внаслідок російської агресії
Більше ніж 909 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Станом на ранок 20 червня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених - 586. Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- у Донецькій області - 302
- Харківській - 173
- Київській - 116
- Чернігівській - 68
- Луганській - 54
- Херсонській - 52
- Миколаївській - 48
- Запорізькій - 30
- Сумській - 17
Зазначається, що 19 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Залізне Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка. Цього ж дня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення.
Зокрема, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.
Нагадаємо, що ООН розслідуватиме злочини російських окупантів, скоєні на території України. Йдеться про мародерство, фізичне насильство та вивезення дітей на територію Російської Федерації.