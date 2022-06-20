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Суспільство
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В Україні збільшилась кількість поранених дітей внаслідок російської агресії

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Більше ніж 909 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях. 

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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.  

Станом на ранок 20 червня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених - 586. Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей:  

  •  у Донецькій області - 302 
  •  Харківській - 173  
  • Київській - 116 
  • Чернігівській - 68 
  • Луганській - 54 
  • Херсонській - 52 
  • Миколаївській - 48 
  • Запорізькій - 30 
  • Сумській - 17

Зазначається, що 19 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Залізне Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка. Цього ж дня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення.

Зокрема, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю. 

Нагадаємо, що ООН розслідуватиме злочини російських окупантів, скоєні на території України. Йдеться про мародерство, фізичне насильство та вивезення дітей на територію Російської Федерації.

Автор:
Анастасія Дєдковська