В Україні збільшилась кількість поранених дітей внаслідок російської агресії

Більше ніж 909 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Станом на ранок 20 червня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених - 586. Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області - 302

Харківській - 173

Київській - 116

Чернігівській - 68

Луганській - 54

Херсонській - 52

Миколаївській - 48

Запорізькій - 30

Сумській - 17

Зазначається, що 19 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Залізне Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка. Цього ж дня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення.

Зокрема, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

Нагадаємо, що ООН розслідуватиме злочини російських окупантів, скоєні на території України. Йдеться про мародерство, фізичне насильство та вивезення дітей на територію Російської Федерації.