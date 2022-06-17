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Українці в Польщі зможуть отримати фінансову допомогу: хто отримає гроші
Українці в Польщі, які мають карту поляка, та їхні найближчі родичі зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 1500 злотих від громадських організацій. Умовою є прибуття до Польщі після 24 лютого.
Про це повідомляє інформаційний портал Польщі "InPoland".
Зазначається, що грошова допомога буде надаватися за допомогою проекту "Поміч полякам з України", який був створений за ініціативи фонду "Wolność i Demokracja", організації "Pomoc Polacom na Wschodzie" та товариства "Wspólnota Polska".
Дорослим передбачається допомога у розмірі 1500 злотих, а для дітей - 750 злотих. Отримати гроші зможуть особи, які:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- мають карту поляка;
- раніше мали карту поляка, а тепер отримали посвідку на постійне проживання в Польщі або польське громадянство;
- громадяни Польщі, що проживають в Україні;
- близькі родичі вищеперерахованих категорій осіб (чоловік, дружина, діти, батьки, дідусь, бабуся).
Також буде надана допомога в адаптації у Польщі, зокрема, транспорту підтримку, курси польської мови для вищеперелічених осіб та їх повнолітніх родичів, психологічну та медичну допомогу, юридичний супровід, перекладацькі послуги, сприяння у професійному розвитку.
Аби подати заявку на допомогу, необхідно зателефонувати на гарячу лінію:
- +48 506 782 789;
- +48 519 023 817;
- +48 518 254 853.
Або ж написати на електронну адресу [email protected]
Також можна звернутися за допомогою до регіональних представництв, які розташовані у: Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані, Жешуві, Любліні, Ломжі, Катовіці, Ольштині, Торуні та Ченстохові.
Нагадаємо, за даними польської прикордонної служби, з 24 лютого по 7 червня 2022 року з України до Польщі в'їхало 3,645 млн громадян, у тому числі 432 тисячі чоловіків віком 18–60 років. Ці півмільйона чоловіків підлягають мобілізації, але, вірогідно, змогли виїхати за хабар.